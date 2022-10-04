70歲婦遭搶劫 畢生儲蓄全空

假裝電氣公司的歹徒從前門進入。（ABC）

近日，北加州 德利市（Daly City）一位70歲老婦遭遇入室搶劫，期間三名壯漢將其控制住，掐住她的脖子毆打她，並將她畢生儲蓄 和珠寶全部搶走。根據受害人家人在眾籌網站Gofundme發的信息，這位婆婆40多年前從中國移民 至美國。

根據受害老太太家人發在Gofundme的信息，為了保護受害人，老太太名字簡稱為HM。上面寫道HM於40多年前從中國移民至美國，初來時身上沒有任何積蓄，靠打三份工生活。然而如今被洗劫一空，70歲的她患有糖尿病，不知如何應對未來的醫療帳單。她的孫女斯凱勒（Skylar）說，這場搶劫顯然是有預謀的，歹徒趁家中只有婆婆一個人在時作案，實在可惡。她希望針對亞裔老人的犯罪能夠停止。

根據ABC對這位老太太孫女的採訪，9月28日（周三）上午，這名老太太出門澆花，一名身穿螢光背心自稱電氣公司員工的人，走近老婦與其搭話，老婦沒有理會走回屋內。正在這時，另外兩名劫匪從後院進入老婦家中，老婦這時發出尖叫想要從正門逃跑，另一名假裝電氣公司員工的劫匪，這時從正門進入將老太太控制住。

根據老婦的孫女斯凱勒說，劫匪將老太太的吉娃娃狗拽走，並掐住老太太的脖子，毆打她，導致她的嘴唇受傷。三名劫匪接著洗劫了整個房子，老太太一輩子的儲蓄和財務全被搶走了。

根據ABC獲得的監控，三名劫匪在得手後抱著東西畏手畏腳地離開。

如欲幫忙受害華裔老婦，可上此網站捐款:https://www.gofundme.com/f/help-my-grandma-recover-from-brutal-home-robbery。