我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國籲各國暫緩升息 警告恐爆比金融海嘯更嚴重衰退

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

洛縣警長選戰 維拉紐瓦居下風

編譯組／綜合報導
洛縣警局局長選舉最新民調顯示，退休長堤市警局局長盧納（右）領先現任者維拉紐瓦（左）十個百分點。（FOXLA）
洛縣警局局長選舉最新民調顯示，退休長堤市警局局長盧納（右）領先現任者維拉紐瓦（左）十個百分點。（FOXLA）

洛杉磯時報報導，根據最新民調顯示，洛縣警局局長選舉方面，在可能的選民中，退休的長堤市警局局長盧納（Robert Luna）領先現任者維拉紐瓦（Alex Villanueva）約十個百分點。

這項由柏克萊加大政府研究所（Institute of Governmental Studies）進行的民調顯示，距離11月8日大選不到一個月，36%選民表示可能選盧納，26%支持維拉紐瓦。該研究由洛杉磯時報共同贊助。可能的選民，是指在最近一次選舉中有投票，並表達對大選有高度興趣者。

另外36%可能選民仍未作出決定，意味著選舉仍有變數。

負責民調的狄卡米洛（Mark DiCamillo）說，「目前仍有一大部分選民尚未決定，但維拉紐瓦確實落後，這是一重大發現。大多數現任者，除非發生重大醜聞或真正做出拖累他們的事情，通常會成功連任。」

維拉紐瓦民調低迷，突顯他兩極分化人物特性。在他第一個任期內陷入不少爭議，44%可能選民不看好他，29%選民對他有好感。

與此同時，選民對盧納厭惡程度較低，33%可能選民對其有好感，13%對他持負面看法，但他對於許多選民而言可能還陌生。民調發現，超過一半可能選民（54%）表示對盧納沒意見。

這些數字也突顯洛縣警局長競選，如何在很大程度上變成對維拉紐瓦的公投。

在領導全國最大警局部門的四年中，維拉紐瓦成為一位傲慢、不可預測的領導人，他自稱「喚醒」自由派力量的解毒劑，通過猛烈抨擊縣政委員會成員，和被任命負責監管洛縣警局局長的機構，打破警局與洛縣其他部門關係。

上個月，警局官員搜查洛縣政委員庫爾（Sheila Kuehl）和其他人的住家與辦公室時，維拉紐瓦再次受到抨擊，這是一項刑事調查，被廣泛認為對維拉紐瓦最嚴厲批評的政治報復。

受調查的可能選民中，只有39%認為這項由洛縣警局發起的突襲和其他公共腐敗調查是合法的。

洛縣 民調 洛杉磯

上一則

世界晚報╱手不該放臀部？華男救女童被罵性騷擾

下一則

餐飲業者呂怡靜：來美拚事業 電話卡功不可沒

延伸閱讀

洛縣警查政委庫爾 加州檢長接管

洛縣警查政委庫爾 加州檢長接管
聖荷西8歲學生過馬路被撞身亡 居民促學校路段裝減速帶

聖荷西8歲學生過馬路被撞身亡 居民促學校路段裝減速帶
聖荷西8歲學生過馬路發生車禍致死

聖荷西8歲學生過馬路發生車禍致死
洛杉磯縣警查政委案 法官下令停止搜查電腦

洛杉磯縣警查政委案 法官下令停止搜查電腦
南加亞太裔民選官員峰會 逾70政要出席力促團結

南加亞太裔民選官員峰會 逾70政要出席力促團結
亞太裔民選官員峰會逾70政要出席 力促團結

亞太裔民選官員峰會逾70政要出席 力促團結

熱門新聞

色魔尾隨，華女慘被按住性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱大膽色魔竟尾隨到家 華女慘被按住性侵

2022-10-02 21:58
發生命案的華人住家。（記者楊青／攝影）

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

2022-09-30 16:00
南加有華女9月初感染新冠，與丈夫沒有分房睡，長達10多天的密切接觸後，華女的丈夫竟沒被傳染新冠。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

2022-09-27 21:12
詐騙者透過 Zelle 瞬間將男子的銀行賬戶清光。（示意圖，Unsplash.com）

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

2022-10-02 20:15
10月、11月美飛中直飛航班，票價比9月直降一半。（圖：受訪者提供）

美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半

2022-09-29 02:20
華人用80萬的全現金買下羅蘭岡這幢獨立屋，並作為Airbnb出租。（圖：受訪者提供）

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

2022-10-03 11:27

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關

威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關
民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票

民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票