洛縣警長選戰 維拉紐瓦居下風

洛縣警局局長選舉最新民調顯示，退休長堤市警局局長盧納（右）領先現任者維拉紐瓦（左）十個百分點。（FOXLA）

洛杉磯 時報報導，根據最新民調 顯示，洛縣 警局局長選舉方面，在可能的選民中，退休的長堤市警局局長盧納（Robert Luna）領先現任者維拉紐瓦（Alex Villanueva）約十個百分點。

這項由柏克萊加大政府研究所（Institute of Governmental Studies）進行的民調顯示，距離11月8日大選不到一個月，36%選民表示可能選盧納，26%支持維拉紐瓦。該研究由洛杉磯時報共同贊助。可能的選民，是指在最近一次選舉中有投票，並表達對大選有高度興趣者。

另外36%可能選民仍未作出決定，意味著選舉仍有變數。

負責民調的狄卡米洛（Mark DiCamillo）說，「目前仍有一大部分選民尚未決定，但維拉紐瓦確實落後，這是一重大發現。大多數現任者，除非發生重大醜聞或真正做出拖累他們的事情，通常會成功連任。」

維拉紐瓦民調低迷，突顯他兩極分化人物特性。在他第一個任期內陷入不少爭議，44%可能選民不看好他，29%選民對他有好感。

與此同時，選民對盧納厭惡程度較低，33%可能選民對其有好感，13%對他持負面看法，但他對於許多選民而言可能還陌生。民調發現，超過一半可能選民（54%）表示對盧納沒意見。

這些數字也突顯洛縣警局長競選，如何在很大程度上變成對維拉紐瓦的公投。

在領導全國最大警局部門的四年中，維拉紐瓦成為一位傲慢、不可預測的領導人，他自稱「喚醒」自由派力量的解毒劑，通過猛烈抨擊縣政委員會成員，和被任命負責監管洛縣警局局長的機構，打破警局與洛縣其他部門關係。

上個月，警局官員搜查洛縣政委員庫爾（Sheila Kuehl）和其他人的住家與辦公室時，維拉紐瓦再次受到抨擊，這是一項刑事調查，被廣泛認為對維拉紐瓦最嚴厲批評的政治報復。

受調查的可能選民中，只有39%認為這項由洛縣警局發起的突襲和其他公共腐敗調查是合法的。