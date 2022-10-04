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店被搶怕了 華商怒責47號提案

記者張宏／洛杉磯報導
華人羅再陵在洛杉磯市區遊民區邊界上開便利店，配有24小時持槍警衛。（羅再陵提供）
華人羅再陵在洛杉磯市區遊民區邊界上開便利店，配有24小時持槍警衛。（羅再陵提供）

華人和警察做鄰居一樣被偷被搶沒商量。華人羅再陵在洛杉磯市區遊民區邊界上開便利店，雖然和警局毗鄰，但一度每月偷搶損失上萬元，無奈只能聘請一周七天24小時荷槍實彈警衛來坐鎮。

在洛杉磯市區一家7-11便利店配備有24小時持槍的警衛，不少客人走進店裡都覺得很安全。這是華人羅再陵在2019年4月租下的便利店，他當時看中這裡位於洛杉磯市區和小東京臨街，覺得店面很大，地理位置和洛杉磯市府、警局和移民局等政府機構毗鄰，且周圍都是月租起租3000元的高級公寓。最開始時生意還不錯，但是沒多久就發現這裡每天發生各種盜竊案件，因為地處遊民區邊界，時常有遊民拿這裡當免費補給站，吃的用的、洗潔精、藥品、電池隨時需要隨時來偷。雖然警局就在隔壁，但是47號提案讓950元以下的都是輕罪，警察也沒有辦法。

羅再陵說，開業的頭四個月經營狀況簡直慘不忍睹，每月有1萬5000元到兩萬元的損失。通常這種零售業，每天不過幾十元損失，一個月大概也就1000多元。如果放任不管，每個月毫無利潤可言。雖然建築物的物業外面有警衛，但只管外面，不負責店內。於是他決定聘請24小時全副武裝的警衛，雖然每個月要支付警衛費用一萬多元，但是有警衛在店裡，客人會更加安心，生意也會變好。每個月雖然還是會損失兩千元左右的貨物，但畢竟有一些利潤可繼續做下去。

他說，他已聘用警衛三年多，如果哪天警衛缺席不到，店內就會被偷的亂七八糟。但不是每個店都有能力聘請武裝警衛，這對規模不大的店是無法負擔的。聘請警衛只能起到威嚇的作用，但解決問題的關鍵是大家要在11月投票中廢除47號提案這個惡法。讓那些盜竊的人付出更大的代價，不然被波及的人只會愈來愈多。只有身處安心安全的環境，民眾才能放心做生意和購物。

羅再陵的店規模比一般的7-11便利店要大。（羅再陵提供）
羅再陵的店規模比一般的7-11便利店要大。（羅再陵提供）

洛杉磯 遊民 華人

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