傑出華裔張曼君：若無電話卡 當年恐流落街頭

傑出華裔女性張曼君。（受訪者提供）

張曼君，是美國傑出華裔女性，曾擔任聯邦教育部助理部長、聯邦勞工部 美西總長。談及電話卡，她的回憶追溯到最初來美國留學及找工作，她說，若沒有電話卡，她當時可能會流落街頭。她的第一個工作，就是通過電話卡接通電話找到的。

「最初來美留學時，電話卡真的很重要」她說，當時電話卡就如一個生命線一樣，可以與親人、朋友溝通交流。起初留學是在密蘇里州，後來從那裡到洛杉磯 工作和學習。因為那時通訊技術尚不如今天這樣發達，而且她是20幾歲的學生，沒有足夠的錢和信用，不可能申請到手機電話，只能使用電話卡。

為了能到洛杉磯學習和打工，她聯繫友人接送，都是使用電話卡。因為沒有車子，需要告訴自己的位置，所以若沒有電話卡，自己可能會流落街頭。算起來，當時她使用的電話卡也有十多張。

張曼君說，她來美留學時，也使用過學生宿舍投幣式公用電話，但自從使用電話卡後，就不太使用公用電話了，而且發現公用電話數量也少了許多。

她說，來到美國，能聯繫到人獲得幫助，得到住的地方，工作的地方，找到親屬、朋友住的地方，都有電話卡的一分功勞。新移民 若沒有辦法聯絡到正確的人，就什麼都沒有。她的第一件工作，就是通過電話卡打通電話聯絡到對方，才獲得了最初工作機會。她認為，電話卡至今依然很重要，尤其是新移民，只是我們大家來美國時間久了，不覺得而已。