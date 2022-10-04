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餐飲業者呂怡靜：來美拚事業 電話卡功不可沒

記者啟鉻／洛杉磯報導
餐飲業者呂怡靜。（受訪者提供）
餐飲業者呂怡靜。（受訪者提供）

加州中餐廳「湘府」連鎖店業者呂怡靜提及電話卡話題，認為電話卡在她生命中有重要功勞。最初來美時，到外州打工，因為與大陸親人通話需要，有的時候她一次都要購買數十張電話卡。現今有十餘年不使用電話卡了，但她不會忘掉電話卡的功勞。

呂怡靜是在23年前來美，最初踏上美國土地，最想念的就是兒子、先生，為了越洋通話，她每個月都會購買三至四張電話卡。她說，那時候，電話卡是聯絡她和家鄉親人的橋梁，通過電話卡，她可以聽到兒子的成長進步，也可以將自己在美國的發展告知家人。

她說，來美國幾年後，就準備申請先生、兒子赴美，而所有需要文件，確認是否收到移民局文件，以及赴美事宜，都是通過電話卡打國際長途完成的。最終也是通過電話卡互通了成功申請來美的消息，她認為，電話卡真是功不可沒！

呂怡靜說，從洛杉磯到外州打工，最多的一次買了40張電話卡，就擔心在外州不易買到，給親人打電話不方便，所以寧可多買些，先存起來。有的時候，工友返回洛杉磯，也托工友幫助買些電話卡。

由於經常購買電話卡，也經常會遇到電話卡質量不佳的情況。有的通話後，被告知通話時間不足了，也有的通話中途中斷。所以那時為了保證通話質量，就選擇幾家口碑好的電話卡公司，有時購買前也詢問工友哪家公司電話卡通話質量更好些。

她說，電話卡給她帶來太多的美好回憶！現在家人都已經來到美國，有了自己事業，安居樂業，電話卡真的是功不可沒！

洛杉磯 移民局 加州

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