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來美23年 仍用電話卡越洋通話…七旬長者已掉用千張

記者啟鉻／洛杉磯報導
朱女士年逾七旬，至今在與中國的姊姊越洋通話，仍使用電話卡。（朱女士提供）
朱女士年逾七旬，至今在與中國的姊姊越洋通話，仍使用電話卡。（朱女士提供）

在南加華人移民群體中，年齡稍長的一些人或許都有使用電話卡（預付電話卡）的經歷，因為那時還沒有智能手機，通訊技術不發達，給親人打越洋電話只能使用電話卡，用電話卡打國際長途很划算。雖說輸入號碼要麻煩一些，但一旦接通後，與親人通話的幸福之情，就忘記了一切煩惱。如今，使用電話卡的華人愈來愈少了，但那種回憶是永遠的。很多人都說，電話卡在他們移民美國路上，都有著重要作用。

朱女士現年逾七旬，她說現在還在使用電話卡。因為需要與中國家鄉的姊姊通電話，姊姊年屆八旬，也不會使用微信，使用電話卡打國際長途很方便，雖然現在出售電話卡的地方少了許多，但還是有賣的。她為了與姊姊經常通話，也會買幾張預備著。她說，電話卡在她移民美國一路上，扮演了重要角色。

朱女士在1999年12月初來到美國，最開始在紐約打工，法拉盛地區就有一些華人出售電話卡，一張電話卡15元，通話時間也不足1000分鐘。記得第一張電話卡是在路邊攤上購買，攤販是一位華人，太太是墨西哥移民。由於在異國他鄉，經常想念家鄉親人，尤其是不到五歲的兒子，用電話卡可以經常與家人通話，會讓自己心情好許多。

她說，剛來時做保母薪水是每個月不到900元，買電話卡打電話，也盡量節省用，不敢長時間通話，都是說最重要的事情。電話卡是自己的「最有精神支柱的東西」，與家人通話時，激動得似乎「滿身的血液在沸騰」朱女士說，那時用了所有積蓄來到美國，省吃儉用，所有支出都可以少，但購買電話卡萬萬不可少！

朱女士說，從最初來美國至今，購買的電話卡有近千張。每個重要消息與中國親人分享，都是使用電話卡，申請兒子來美國，也是用的電話卡。因為電話卡很方便，她至今也在使用。因為若使用微信聊天，還需要建群，但利用電話卡，給中國的親人或朋友、同學打電話，想與誰通電話，很是方便。

她說，當初決定來美國，是因為家鄉很困難，家裡收入不高，到美國打工賺錢改善家庭條件。現在家鄉親友都很富裕，變化很大。所有使用電話卡交流時，話題也不斷變化。尤其是疫情中，家鄉親友說美國疫情非常嚴重，嚇死人！叮囑她多加小心，朱女士則感覺美國疫情並非親友說的那麼嚴重。

朱女士表示，在異國他鄉，語言不通，電話卡是她當初來美國時唯一與親人溝通手段，是精神支柱。現在電話卡的地方少了，價格也漲了，而且有的電話卡還不需要通過輸入密碼就可以通話。電話卡在她移民美國、實現美國夢的路途上，承載了太多太多的酸甜苦辣回憶，永遠不會抹滅掉。

移民 華人 疫情

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