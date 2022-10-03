我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭東部、南部傳捷報 北約：展現擊退俄軍能力

食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

LAX國際旅客人次 8月同比增87% 看好秋冬假期運量

記者張宏／洛杉磯報導
今年到目前為止，洛杉磯國際機場 (LAX) 的遊客已超過4300萬人次，8月份的國際客運量與去年同期相比幾乎翻了一番。（圖：LAX提供）
今年到目前為止，洛杉磯國際機場 (LAX) 的遊客已超過4300萬人次，8月份的國際客運量與去年同期相比幾乎翻了一番。（圖：LAX提供）

今年到目前為止，洛杉磯國際機場LAX） 的遊客已超過4300萬人次，8月份國際客運量與去年同期相比接近翻了一番。

LAX機場8月份報告的旅客總數為608萬5057人次，高於去年同月的513萬5208人次；其中近19%的增長主要歸功於國際旅客，該月國際旅客總數為171萬5649 人，與2021年8月相比增長了87%。

洛杉磯世界機場（LAWA） 首席執行官賈斯汀．埃爾巴奇（Justin Erbacci） 表示，在整個夏季，國際客運量繼續呈現強勁增長勢頭，與去年同期相比，看到整體乘客數量強勁。今年到目前為止LAX旅客有4300萬乘客，且隨著通往新的國際目標城市的航線增長，LAX樂觀地認為，在今年秋季和冬季假期期間，乘客數量將持續增長。

LAX繼續提供新的國際航空公司和目的地航線，包括Lynx Air、Flair Airlines、Cayman Airways和Air Premia在內的其他航空公司，計畫在今年秋季和冬季推出。

截至今年8月的一年中，洛杉磯國際機場的整體客運量與2021年同期相比增長了50.3%，共有4306萬9862名乘客。與2021年相比，這段時間的國際旅客人數增加了130.73%（1046萬9224人次對4537萬391人次），而今年迄今為止，國內旅客人數增加了35.12%（3260萬638人次對2412萬7015人）。

洛杉磯國際機場 LAX 航線

上一則

世界晚報╱大膽色魔竟尾隨到家 華女慘被按住性侵

下一則

台中商銀 8000萬併購美國大陸銀行

延伸閱讀

勒索被拒後 駭客發布洛杉磯聯合學區一些被駭資料

勒索被拒後 駭客發布洛杉磯聯合學區一些被駭資料
住房補貼候補17日起申請 中籤機率1/12

住房補貼候補17日起申請 中籤機率1/12
LAX第三航廈大變身 餐飲零售新體驗

LAX第三航廈大變身 餐飲零售新體驗
LAX第三航廈變身 全新餐飲零售體驗

LAX第三航廈變身 全新餐飲零售體驗
LAX 8月國際旅客人次同比近翻倍

LAX 8月國際旅客人次同比近翻倍
新評比：全美巨型機場 舊金山SFO第2佳

新評比：全美巨型機場 舊金山SFO第2佳

熱門新聞

爾灣光譜園區蘋果電腦搶案現場，遠處全身黑衣男子為搶匪。（截圖自Tarek Jadeba視頻）

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

2022-09-25 16:09
發生命案的華人住家。（記者楊青／攝影）

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

2022-09-30 16:00
南加有華女9月初感染新冠，與丈夫沒有分房睡，長達10多天的密切接觸後，華女的丈夫竟沒被傳染新冠。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

2022-09-27 21:12
10月、11月美飛中直飛航班，票價比9月直降一半。（圖：受訪者提供）

美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半

2022-09-29 02:20
林詣彬售出洛杉磯市中心的一處閣樓（loft）。（圖片來源NeueFocus）

「玩命關頭」系列華裔導演洛市中心康斗售出 打破紀錄

2022-09-25 16:44
詐騙者透過 Zelle 瞬間將男子的銀行賬戶清光。（示意圖，Unsplash.com）

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

2022-10-02 20:15

超人氣

更多 >
原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容
69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」

69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」
紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩

紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩
川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」
詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光