LAX國際旅客人次 8月同比增87% 看好秋冬假期運量

今年到目前為止，洛杉磯國際機場 (LAX) 的遊客已超過4300萬人次，8月份的國際客運量與去年同期相比幾乎翻了一番。（圖：LAX提供）

今年到目前為止，洛杉磯國際機場 （LAX ） 的遊客已超過4300萬人次，8月份國際客運量與去年同期相比接近翻了一番。

LAX機場8月份報告的旅客總數為608萬5057人次，高於去年同月的513萬5208人次；其中近19%的增長主要歸功於國際旅客，該月國際旅客總數為171萬5649 人，與2021年8月相比增長了87%。

洛杉磯世界機場（LAWA） 首席執行官賈斯汀．埃爾巴奇（Justin Erbacci） 表示，在整個夏季，國際客運量繼續呈現強勁增長勢頭，與去年同期相比，看到整體乘客數量強勁。今年到目前為止LAX旅客有4300萬乘客，且隨著通往新的國際目標城市的航線 增長，LAX樂觀地認為，在今年秋季和冬季假期期間，乘客數量將持續增長。

LAX繼續提供新的國際航空公司和目的地航線，包括Lynx Air、Flair Airlines、Cayman Airways和Air Premia在內的其他航空公司，計畫在今年秋季和冬季推出。

截至今年8月的一年中，洛杉磯國際機場的整體客運量與2021年同期相比增長了50.3%，共有4306萬9862名乘客。與2021年相比，這段時間的國際旅客人數增加了130.73%（1046萬9224人次對4537萬391人次），而今年迄今為止，國內旅客人數增加了35.12%（3260萬638人次對2412萬7015人）。