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艾爾蒙地「警民面對面」關注華人公共安全

記者趙健╱艾爾蒙地市報導
艾爾蒙地警察局特派警官回答民眾問題。（記者趙健╱攝影）
艾爾蒙地警察局特派警官回答民眾問題。（記者趙健╱攝影）

洛杉磯僑界急難救助協會10月2日，在艾爾蒙地市（El Monte）的洛杉磯華僑文化服務中心，主辦「警民面對面社區安全講座」。會上，艾爾蒙地警察局特派警官與民眾面對面座談，並針對華人群體較為關注的公共安全問題進行解答。

艾爾蒙地警官回答了搶劫案、校園犯罪、仇恨亞裔犯罪等華人高度關注的提問。同時指出，受害者或目擊者在遇到犯罪活動時應在第一時間報警，並盡可能向警方提供線索，這樣才能有助於案件調查。

民眾還詢問如何區分普通犯罪和仇恨犯罪。艾爾蒙地警官表示，區分兩者差別的重點在於受害人的心理感受，而這就需要受害人盡可能的把所聽到的內容反映給警方，幫助警方了解案件的前因後果。值得注意的是，仇恨犯罪要比普通犯罪嚴重很多。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處葉立傑組長，聯邦眾議員趙美心，加州眾議員方樹強辦公室代表，艾爾蒙地市長Jessica Ancona，洛僑文教中心主任陳敏永等貴賓出席講座。本次講座由駐洛經文處和僑教中心聯合內陸僑界急難救助協會共同舉辦。

洛杉磯僑界急難救助協會會長劉煥君指出，當天現場並展示警方的設備供民眾參觀拍照，並準備百份精美伴手禮，以先到先得方式送出去。出席者並可得到新版的「洛杉磯急難救助手冊」，內容有大洛杉磯地區華人聚集城市急難救助資訊。新版包含中英文，並有電子書的版本，可以更有效地分享資訊服務民眾。

當天活動贊助單位有:FENG & LEE & ASSOCIATES、大洛杉磯台灣會館、中華會館、加州台灣同鄉聯誼會、南加州中國大專院校聯合校友會、南加州台灣大學校友會、美國越柬寮華人團體、美國孔孟學會、美國華裔舞蹈協會、蒙羅維亞獅子會、 韓華聯誼會。

「警民面對面社區安全講座」中，急難救助協會會長劉煥君（右六）歡迎國會眾議員趙美心...
「警民面對面社區安全講座」中，急難救助協會會長劉煥君（右六）歡迎國會眾議員趙美心（左六）、洛僑文教中心主任陳敏永（右四）等貴賓出席。（記者趙健╱攝影）

洛杉磯 艾爾蒙地 加州

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