洛城新語／加州房東好難當

洛城新語

一提起「房東 」和「房客」，人們固有觀念中總是會偏向房客一方，房東給人印象是躺著收租的既得利益者，與之相比，人們總是更同情「弱者」。加州 法律和政策中，在處理兩方關係上，也更偏向保護房客多一點。尤其是疫情之下的禁止驅逐令，導致房東兩年多無法驅趕租客 ，如今縣市再次考慮延期禁止驅趕令，引起不少房東的憤怒。

近日，洛杉磯縣委員會正在考慮延長將於年底失效的禁止驅趕租客令。該禁止驅趕令保護受疫情影響，無法交租的租客免受房東的驅趕。該禁令自2020年4月3日生效，在2022年1月被延長時效至2022年12月31日。就在眼看該禁令取消，房東終於鬆一口氣時，洛縣委員又計畫將禁令延至明年。

洛縣委員的這一決議遭到代表房東的Valley Industry & Commerce Association的反對，他們認為縣委會的做法不顧房東生計。雖然對於疫情期間房東的損失，聯邦有新冠病毒資金減免計畫，將資金分配至各州，但加州的申請已經在3月31日關閉。一些原本擁有地方租金援助計畫的城市，也大多於3月、4月結束申請，包括長堤市、安那罕等。資金援助計畫結束了，但如今各地政府仍遲遲不願結束禁逐令。

根據洛縣委員庫爾與蘇麗絲，洛縣最新的統計已經發現無家可歸者增加了4%，如果沒有過去兩年半的租客保護措施，此數字還會更高。然而通過延長禁逐令來阻止遊民的增長，是否對房東公平？而通過政府撒錢來救濟房東房客的做法，是否有利於經濟，是否會加重通膨？疫情好轉以來，各商家招工難，民眾回去上班的熱情低，試想不用交房租又有救濟補助金的日子，誰還願意上班？

其實加州房東難當，不單單只因疫情期間禁止驅逐租客這一政策。加州租房法律偏向「房客」是出了名的。一起正當的驅趕房客，需要花費至少兩個月。依據每個城市所屬法院的庭審日，甚至可能需要四五個月。也就是說，如果房東遇到「老賴」房客，那名房客至少可以免費住兩個月。而為了最大化地保護房客的利益，加州和各縣這類法律事無巨細，一一寫進法律，房東要自己申請驅逐令，很容易遺漏信息，送至法院的文件很容易被打回重做，十分折騰。若花錢請律師，一場驅逐官司就要好幾千元。

當然，作為房東，自己有責任在一開始做好房客的篩選工作，通過背景調查，收入證明來過濾掉不佳房客，會給自己減少很多麻煩。只是萬一遇到人品不佳的房客，房東發起一場驅逐官司，簡直身心俱疲。作為立法者，在保護租客利益的同時，也要考慮房東，不應一味保護所謂的「弱者」，不顧及另一方的利益。