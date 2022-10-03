邢汝宏8日「舞動人生」分享太極拳奧秘

邢汝宏的太極拳。(受訪者提供)

今年是邢汝宏創辦「雷霆門太極拳學協會」的第20個年頭。修習太極拳近60載，直至今天，邢汝宏依然說「太極拳非常深奧，修習太極沒有盡頭，需要花一輩子去研究，我今天仍在學習。」

邢汝宏自幼習武，在初中時受到父親的影響開始接觸太極拳。他說，「那時在台北，很少人知道什麼是太極拳。」移民到美國之後，邢汝宏堅持每天研習太極拳，後來除了自己練習之餘，他還開始免費教學，推廣這門傳統藝術。2002年，邢汝宏創辦了非營利組織「雷霆門太極拳學協會」，20年中已有上千位新老學生在雷霆門下學習太極拳。目前協會的教學點除了核桃 市（室內）總館，還在艾爾蒙地 、羅蘭岡、鑽石吧 、布雷亞、喜瑞都、台灣新北市及加拿大溫哥華設點。很多學生在邢汝宏的指導下，連續多年在世界盃、錦標賽獲得團體及個人的多項冠軍。

邢汝宏說，關於太極拳強身健體的功效，已經有太多的實例考證。比如自己有一位法國學生，之前曾練習少林拳導致腰椎間盤突出，醫生建議開刀。但是在練了一年太極拳後，連止痛藥都不需要吃了。這位學生自己也已經成為一名太極拳老師。

練習太極拳好處多，邢汝宏說，除了鍛鍊身體，還有「修心」。他說，練習太極拳是一個「從無到有，從有到空」的過程；從最開始的一竅不通，到掌握基本招式，然後到渴望精進，再到後來不執念於更高的技法，最後會變為單純的沉浸於太極的魅力之中。

太極拳是什麼？要領又是什麼？邢汝宏說若要回答這個問題，自己三天三夜也說不完。正因如此，對於初學者來說，獲得一位資深的師父當面指點非常必要。然而不得不說，目前市面上傳播的很多太極拳相關的書籍和信息其實都在誤導人們。

有很多人學習太極拳目的性很強，以前一直不注意鍛鍊身體，直到自己生病了，開始亂抱佛腳，把太極拳看成一種治病的「靈丹妙藥」，又或者一些人只是單純的看中太極拳的招式優雅，對他的內核並無深入學習的興趣。這就導致很多人練太極拳時「急功近利」，一味追求速成。這樣非但不能起到鍛鍊身體的作用，更是與太極的本質背道而馳。

很多市面上流傳的教材過度強調學習中的技巧性，尤其是對呼吸的控制，例如「口鼻呼吸法」、「腹式逆呼吸」等，很多看似「專業」的辭藻一上來就讓初學者雲裡霧裡。實際上，在練太極拳時，呼吸應該自然，由身體去帶動呼吸的節奏和深淺，這才是提高動作質量的秘訣。

雖然太極拳看起來節奏緩慢，但並不是追求慢節奏，而是講究「靜中有動，動中有靜」。在練「靜功」（指練功時軀體在空間的位置保持不動的一類功法）時，雖然表面看起來身體沒有動，但實際上心念在動，頭腦在動；而在練「動功」（指練功時軀體在空間的位置不斷地發生變化的一類功法）時，雖然身體在動，但心是靜的，這才是正確的方法。

邢汝宏將於10月8日上午在聖蓋博市喜來登酒店(Sheraton Hotel)舉辦的「舞動人生講座」中分享更多太極拳世界的奧秘。