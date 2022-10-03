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蒙市更新寵物執照 月底前免收滯納金

記者朱敏梓／洛杉磯報導
2022年10月31日前，更新或申請寵物執照的蒙市居民將免收滯納金和延遲費用。（蒙市市政廳）
2022年10月31日前，更新或申請寵物執照的蒙市居民將免收滯納金和延遲費用。（蒙市市政廳）

為了讓寵物主人更經濟地更新他們的寵物執照，洛杉磯縣動物護理和控制局（L.A. County’s Department of Animal Care and Control, DACC）與蒙特利公園市宣布，即日起至2022年10月31日，更新或申請寵物執照的蒙市居民，將免收滯納金和延遲費用。

根據規定，蒙市的所有貓狗都必須獲得許可、植入微芯片並接種疫苗。未能為狗或貓接種疫苗或獲得許可，可能會導致罰款或處罰。而寵物必須每年或每三年接種一次經批准的三年期疫苗。洛縣還要求對所有狗和貓進行絕育以及植入微芯片，絕育和絕育的寵物將獲得許可費優惠。

目前的寵物執照費如下：未絕育的狗60元、絕育過的狗20元、60歲以上的老年人擁有的絕育狗7.50元、殘疾退伍軍人的狗7.50元、未絕育的貓10元，絕育過的貓5元。

狗和貓執照是識別和找回丟失寵物的重要手段。未能更新寵物許可證，可能會導致延遲罰款等於許可證費用。 此外，寵物主人還可能額外支付40元的現場許可執法費。

許可證需要通過洛縣動物護理和控制局獲得，寵物許可證有效期為一年。更新通知會在許可證到期日前大約六週郵寄給寵物主人。當前許可證可以通過郵寄更新、電話：877-872-9738 ，或使用信用卡或借記卡在線更新。

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