艾爾蒙地市學區擬提供免費課後安親

課後安親服務「小星辰社團」廣受好評。（天普市官網截圖）

天普 市（Temple City）小星辰社團（stars club）課後安親服務自開辦以來廣受家長歡迎，目前在天普市及艾爾蒙地市學區 多所小學皆有提供服務，廣受好評。

小星辰社團自創辦以來，為家長在週間後的放學時間至下午6時之間，提供課後安親服務。服務內容包括功課輔導、遊戲時間、手工藝、畫畫等互動。目前艾爾蒙地市學區 (EMCSD) 的克萊明森小學（Cleminson）和天普市聯合學區 (TCUSD) 的拉羅莎（La Rosa）、龍登（Longden） 和 三葉草（Cloverly）小學皆為服務校區。以幼稚園至6年級青少年為招生 範圍。並將一年時間拆分成三個學期，目前平均每人收費317元。

艾爾蒙地學區（克萊明森小學）收費標準 ＊幼稚園安親服務僅限拉羅莎小學 資料來源：天普市市政府官網

長年的服務下也讓該社團在家長之間頗受好評，因此在EMCSD 劃撥預算後，克萊明森小學校長便主動與其工作人員接洽聯繫，希望將該筆資金劃分用於小星辰社團擴建人力及招生。在9月22日的會面後，目前已將該提案轉交由天普市市議會審理，並將於10月4日初步審理。

該項提案內容包括將現有的19名學生搭配兩名指導老師，再招收20至25名學生及兩名指導老師。社團內學生將由EMCSD劃分預算進行全額補貼。