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亞裔男遭刺死 2未成年涉案

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
亞裔男子李杜遭遇搶劫未遂被刺死，嫌犯是兩名17歲的未成年人。（FOX）
亞裔男子李杜遭遇搶劫未遂被刺死，嫌犯是兩名17歲的未成年人。（FOX）

一名50多歲的亞裔男子10月1日（周六）下午，在洛杉磯市中心被多次刺傷後死亡。相關報導指出，被害人遭遇搶劫未遂後被刺死，嫌犯是兩名17歲的未成年人，目前已被拘留。洛縣法醫室2日公布受害者是56歲的李杜（Du Lee，譯音），唯尚未宣布他生前定居在哪一個城市。

據洛杉磯市警察局（ Los Angeles Police Department）稱，案發時間是1日下午1時15分左右，地點位於洛市中心奧林匹克大道（Olympic Boulevard）和華爾街 （Wall Street）的交匯處，靠近時尚區（Fashion District）。

警方最初接到報案稱，該地區發生槍擊事件，但到達現場後卻發現一名男子昏迷在地，身上有多處刺傷。醫護人員趕到現場，宣布該男子已經死亡。警方稱，受害者被確認為一名 50 多歲的亞裔男子。

根據Fox電視台的報導，案發時兩名 17 歲的嫌疑人，一個男孩和一個女孩靠近被害人，並試圖搶劫他，一場打鬥隨之而來。就在那時，其中一名嫌疑人拿出一把刀多次刺傷被害人。案發後，兩名嫌疑人在警察到達之前逃離現場。

據悉，目前這兩名 17 歲的未成年人都已被拘留，任何有關案件信息的人，可撥打1-877-527-3247 聯繫LAPD Tip Line，或可以在 lacrimestoppers.org 提交匿名提示。

56歲的亞裔男子李杜10月1日下午，在洛杉磯市中心被多次刺傷後死亡。(KTLA5...
56歲的亞裔男子李杜10月1日下午，在洛杉磯市中心被多次刺傷後死亡。(KTLA5)

警察 亞裔 洛杉磯

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