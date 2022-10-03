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食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

黃泰平選蒙市議員 趙美心站台

記者陳懿／蒙特利公園市報導
現做的墨西哥捲餅，香味四溢，吸引大批民眾排隊。（記者陳懿／攝影）
現做的墨西哥捲餅，香味四溢，吸引大批民眾排隊。（記者陳懿／攝影）

蒙特利公園市（Monterey Park）第一區市議員候選人黃泰平（Thomas Wong），2日在蒙市的高地公園（Highland Park）舉辦生日活動，邀請親朋好友，以及社區人士一起來享受美食和音樂。

活動現場有冰淇淋餐車、現做的墨西哥捲餅，還有冰涼的飲料，提供前來慶生會的支持者以及親朋好友。而有人帶著小朋友在遊樂設施玩耍、有人帶著狗在草地上翻滾、有人在野餐桌上聊天，黃泰平也在人群中穿梭聊天接受生日祝福，場面溫馨。

期間國會議員趙美心與會為壽星獻上祝福，並幫黃泰平拉票，希望在下個月的選舉能看到黃泰平當選。蒙市現任市長羅霈霆（Henry Lo）也前來祝賀，希望新一代的亞裔青年能為社區帶來不一樣的改變。

今年僅35歲的黃泰平已有十多年的參政經驗，他2012年曾擔任聖蓋博谷水區理事、出任前州眾議員伍國慶和加州主計長余淑婷的幕僚，並為蒙特利公園市環境委員會委員和蒙市商會前理事。

黃泰平回憶過去的參政經驗，他表示曾因年紀和種族受到不平等對待，而他化這些情緒為力量，希望透過他的年輕、創新，以及對這個城市的熱愛來服務蒙市。

他提及與蒙市有很深的感情，也很自豪生長在此。他驕傲的說：「我是在蒙市的嘉惠爾醫院出生、在高地區跑跳、在巴恩斯公園的泳池游泳，是這個社區養育了我跟家人，還有無數的移民家庭在這裏找到屬於自己的家。」

20歲左右開始參政的黃泰平，從基層職位起慢慢奠定基礎，他希望在35歲的今年能夠站在第一線，回饋社會，同時為蒙市帶來新氣象。

黃泰平演講感謝所有前來慶生的人。（記者陳懿／攝影）
黃泰平演講感謝所有前來慶生的人。（記者陳懿／攝影）
國會議員趙美心（中）頒發獎狀給黃泰平（左），以及和黃泰平同天生日的雙胞胎兄弟（右...
國會議員趙美心（中）頒發獎狀給黃泰平（左），以及和黃泰平同天生日的雙胞胎兄弟（右）。（記者陳懿／攝影）
冰淇淋餐車在炎熱的中午大受歡迎。（記者陳懿／攝影）
冰淇淋餐車在炎熱的中午大受歡迎。（記者陳懿／攝影）
蒙市議員候選人黃泰平在高地公園舉辦慶生活動（記者陳懿／攝影）
蒙市議員候選人黃泰平在高地公園舉辦慶生活動（記者陳懿／攝影）

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