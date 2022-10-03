蒙市書記官陳亮文 改選財務長

現任市府書記官陳亮文（Vincent Chang）改選市府財務長（City Treasurer）。（本報檔案照）

蒙特利公園市（Monterey Park）將於11月8日舉行市議會換屆選舉，市府書記官陳亮文（Vincent Chang）在兩屆任滿後轉換跑道，改選市府財務長（City Treasurer），同額競選，不戰而勝。

自1985 年搬到蒙特利公園市之後，陳亮文就一直致力於為蒙市社區和居民服務。從志願擔任公民導師、無償公益律師，到蒙特利公園市環保委員、圖書館理事會主席、社區關係委員會主席、蒙市商會主席、蒙市和諧月車展遊行主席、蒙市遊樂日共同主席、蒙市演講會主席等多個職位，陳亮文活躍在蒙市社區多年，熟悉蒙市，了解市民需求。同時，他也是蒙市市民非常熟悉的民選官員，自2013年首次當選書記官以來，已經在蒙市政府服務了九年。此外，陳亮文還是聖蓋博河流域和山脈保護區的董事會成員，共同撥款數百萬美元用於自然保護。

除了公共領域的多個頭銜外，陳亮文還是一名執業律師、加州 律師公會會員，以及加州中區地方法院資深調解員和仲裁員。

競選市府財務長，陳亮文的政治理念是誠信（Integrity）、透明（transparency）和領導力（leadership）。陳亮文表示，自己將努力確保資金流動性，滿足當前和未來的市政業務（支付帳單），召集一個「投資 委員會」來審視該市當前的短期和長期投資策略，定期審查以市政府為重點的規章制度，以確保市政府的投資符合現行法律，根據法律要求向市府書記官和市議會生成報告，以此來「確保蒙市納稅人錢袋安全」。

陳亮文目前獲得了國會眾議員 趙美心（Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）、前加州眾議員伍國慶（Mike Eng）、蒙市市長羅霈霆、蒙市議員陳贊新和梁僑漢等多位現任及前任華裔民選官員的背書。