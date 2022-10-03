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爾灣線上問政會 亞裔選民聚焦

記者蕭迪玉／爾灣市報導
首場爾灣市亞裔問政會讓選民進一步認為市長候選人，圖上排左起：主持人潘琪兒、Branda Lin、Simon Moon ，下排左起市長Farrah Khan、Tom Chomyn及南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭。（記者蕭迪玉/線上會議截屏）
首場爾灣市亞裔問政會讓選民進一步認為市長候選人，圖上排左起：主持人潘琪兒、Branda Lin、Simon Moon ，下排左起市長Farrah Khan、Tom Chomyn及南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭。（記者蕭迪玉/線上會議截屏）

爾灣市今年改選市長及兩席市議員，為了提高亞裔選民對地方選舉的關注，南海岸中華文化中心聯合橙縣十多個亞裔社團，10月1日推出爾灣市第一場亞裔線上問政會，問政會的影音已公開在南海岸中華文化中心的Youtube頻道上。

今年市長選戰競爭激烈，共有五人參選。兩年前上任的市長康恩（Farrah Khan）是爾灣市首位亞裔女市長，她強調，在她任期內設立DEI委員會及仇恨犯罪線上舉報系統，推動爾灣市更加多元、公平與包容。她連任後將致力於解決住屋供不應求、改善交通及達成環保指標三大任務。

有意角逐市長的候選人中有兩位韓裔，曾任爾灣市社區服務委員的Brenda Lin，生長在爾灣，夫婿是華裔。她主張調查市政府投資橙縣電力公司（OCPA）的決策，關閉造成空氣污染的瀝青工廠， 及將市議會選舉改為分區制，以降低特殊利益財團的影響力。

另一位市長候選人Simon Moon是教會牧師，也是美國陸軍的預備軍官。他定居爾灣十年，有三個小孩，他主張隨著人口上升增加爾灣警局經費，也希望以輔導來解決遊民問題，他支持第13號提案，反對提高產業稅。

擔任科技公司主管的Tom Chomyn定居爾灣25年，他大學時主修都市計畫，主要政見是在大公園興建退伍軍人公墓， 監督橙縣電力公司以防止濫用市府經費，堅持讓瀝青工廠遷往別處。

曾多次競選爾灣市公職的市長候選人Katherine Daigle認為，爾灣市投資橙縣電力公司的政策不透明，隨著爾灣市人口增加，市議會應採分區選舉制。

今年屆期改選的市議員席位包括現任華裔副市長郭正明（Anthony Kuo），及市議員艾格倫（Larry Agran）。郭正明主張加強警力，維護爾灣的生活品質，提供可負擔的住屋，以新科技改善交通，他得到爾灣市警員協會及橙縣消防員協會的背書。

競選連任的艾格倫則認為，爾灣市應設立公共衛生部門，與橙縣電力公司劃清界線，並關閉瀝青工廠 。

現任爾灣市財務委員會主席的John Park，定居爾灣22年，妻子是華裔，有三個孩子。他主張增加爾灣警局經費，提高市府準備金，並關注爾灣市的整體發展規畫。

市議員候選人Kathleen Treseder任教爾灣加大，也是環保科學家，她希望促進爾灣加大與社區間的連繫，主張市議會應採分區選舉，並增加兩個市議員席位。

市議員候選人Scott Hansen是市府交通委員會副主席，曾任爾灣學區財務委員會主席，他主張市府繼續支援公立學校，提高警局預算，增加可負擔住宅，解決交通問題。

年僅19歲的爾灣谷社區學院大二學生Navid Sadigh指出，Cox公司獨占無線網路市場，居民沒有別的選擇，是促使他決定參選的主因，他也認為爾灣市警局預算不足以應付將近30萬人口的需求。

爾灣學區今年第2及第4選區屆期改選，兩位現任教委均不再參選，第2選區主要是靠近大公園的新社區，有三位候選人Marlene Bronson、 Debra Kamm及Katie McEwen參選，而第4選區僅有一位候選人Jeff Kim登記參選，橙縣選務處已取消了第4選區的教委選舉，由Jeff Kim自動當選。

競選爾灣市議員的候選人在亞裔問政會中暢談主要政見，圖上排左起：主持人潘琪兒、Sc...
競選爾灣市議員的候選人在亞裔問政會中暢談主要政見，圖上排左起：主持人潘琪兒、Scott Hansen及Kathleen Treseder，中排左起：Navid Sadigh、Larry Agran及郭正明（Anthony Kuo），下排左起：John Park及南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭。（記者蕭迪玉/線上會議截屏）

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