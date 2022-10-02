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趙美心力挺墮胎合法化 籲亞太裔支持修憲

記者張宏╱洛杉磯報導
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）1日在巴沙迪那（Pasadena）All Saints Episcopal教堂舉辦記者會，呼籲亞太裔支持加州1號修憲案維護生育自由權。（記者張宏╱攝影）
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）1日在巴沙迪那（Pasadena）All Saints Episcopal教堂舉辦記者會，呼籲亞太裔支持加州1號修憲案維護生育自由權。（記者張宏╱攝影）

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）1日在巴沙迪那（Pasadena）All Saints Episcopal教堂舉辦記者會，聯合聖蓋博谷衛生保健倡導者、提供者及民選官員，一起呼籲亞太裔公投支持加州1號修憲案，維護婦女生育自由權。

（影音來源：記者張宏）

趙美心發表講話前大呼「我們不能倒退」。她表示，墮胎權是一項基本權利，1號修憲案為數百萬名加州人民保護此權利，當華府的極端分子試圖取消人民的生育衛生保健權時，加州不能從歷史倒退。當一名女性失去合法墮胎權要面對何種困難，這是外人無法想像的。希望大家投票贊成1號修憲案，確保女性在做出生育衛生保健的決定時，能夠有權依照科學事實作出個人選擇，把身體的權利還給女性，而非由政府來控制女性的身體，或由政治議程所定。希望能把合法墮胎權載入加州的憲法。

支持1號修憲案合法墮胎權。（記者張宏╱攝影）
支持1號修憲案合法墮胎權。（記者張宏╱攝影）

加州計畫生育聯盟（Planned Parenthood Affiliates of California）總裁兼執行長Jodi Hicks表示，這關係到數百萬人的健康和福祉，保護墮胎和避孕用品的權利至關重要，尤其是在獲得優質保健時，已經面臨障礙的有色人群和亞太裔社區的移民。她希望大家投票贊成1號修憲案，不僅是為這一代人，也是為後代捍衛自己身體的基本權利。

州參議員潘君達醫學博士（Richard Pan M.D.）也是加州議會亞太裔黨團主席，他表示，眾議會亞太裔立法黨團致力於確保亞太裔社區能夠平等獲得基本健康服務，包括墮胎權和避孕用品等衛生保健，身為醫師，他了解墮胎這樣的醫療決定對於一名女性及衛生保健提供者是非常重要的決定，不應該由政治議程所驅使。全國各地發生的墮胎禁令讓亞太裔移民社區感到困惑，尤其是這些變化沒有以他們的母語傳達，結果導致需要幫助的人們減少了自己合法就醫的機會。

蒙特利公園市市長羅霈霆（Henry Lo）、聖安東尼山社區學院理事會理事陳介飛（Jay Chen）等人參加了記者會，表達了對1號修憲案投YES的期望和訴求。陳介飛表示：自從最高法院取消墮胎權的聯邦保護以來，有超過18州已禁止墮胎，其中許多州也連強姦或亂倫都不例外。隨著更多州的墮胎禁令即將出爐，加州人民不能等閒視之，無論是那個黨派主政加州政府，加州人民能夠保護自身權利的唯一方法就是投票贊成1號修憲案。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）1日在巴沙迪那All Saints Epis...
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）1日在巴沙迪那All Saints Episcopal教堂舉辦記者會，聯合聖蓋博谷衛生保健倡導者、提供者及民選官員一起呼籲亞太裔支持加州1號修憲案維護生育自由權。（記者張宏╱攝影）
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）1日在巴沙迪那All Saints Epis...
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）1日在巴沙迪那All Saints Episcopal教堂召開記者會，呼籲亞太裔支持加州1號修憲案維護生育自由權。（記者張宏╱攝影）

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