住房補貼候補17日起申請 中籤機率1/12

洛杉磯市五年來首次重新開放其住房補貼（Section 8 housing voucher）計畫的候補名單申請。（Section 8 housing voucher網站）

洛杉磯 市五年來首次重新開放其住房補貼（Section 8 housing voucher）計畫的候補名單申請。10月17日至10月30日期間，低收入 居民將有兩周的時間在線提交申請，以便進入候補名單。Section 8住房補貼是美國最大的租金 援助計畫，當地住房官員預計將有數十萬洛杉磯租戶申請。

Section 8住房補貼通過聯邦資金來補貼低收入租戶的租金。只要租金不超過當地計畫限制，租戶就可以使用這些代金券在市場上尋找公寓。目前，洛杉磯的租戶可以使用Section 8住房代金券，租住每月不超過2452元的兩居室公寓。

洛杉磯的住房補貼代金券僅適用於該市「極低收入」類別的家庭。對於個人而言，年收入低於4萬1700元；對於一個四口之家來說，年收入低於5萬9550元的居民都有資格申請。根據洛杉磯住房管理局的說法，該計畫僅適用於美國公民、獲得合法授權的移民或「混合身份」的家庭（意味著至少一名家庭成員具有合法移民身份）。

洛杉磯住房管理局表示，在10月的申請中，民眾可以通過在線進行申請，如果家中沒有互聯網接入，民眾可以詢問當地圖書館或者聯繫洛杉磯的住房組織，詢問他們是否可以幫助在線申請。

不過，申請並不能保證民眾會獲得優惠券，甚至都不能保證進入候補名單。在10月30日申請窗口關閉後，洛杉磯住房管理局將通過抽籤方式抽選入圍戶口。官員們預計大約36萬5000戶家庭將申請僅3萬個可用的候補名額。根據這些數字，申請人被選中的機會可能不到1／12。

洛杉磯住房管理局上一次開放候補名單是在2017年10月，當時有近18萬8000戶家庭申請2萬個空位。

需要注意的是，被列入候補名單的少數幸運兒不一定會很快獲得代金券。住房管理局官員表示，目前在該系統中的租戶，有等待長達六年的時間才收到代金券的例子。