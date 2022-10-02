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Monrovia獅子會 捐贈防疫物資

記者張宏╱洛杉磯報導
蒙羅維亞獅子會（Monrovia Lions Club）扶持弱勢服務社區，日前舉辦多場捐贈活動，捐贈防疫物資和愛心支票給需要幫助的群體。（獅子會提供）
蒙羅維亞獅子會（Monrovia Lions Club）扶持弱勢服務社區，日前舉辦多場捐贈活動，捐贈防疫物資和愛心支票給需要幫助的群體。（獅子會提供）

蒙羅維亞獅子會（Monrovia Lions Club）扶持弱勢服務社區，日前舉辦多場捐贈活動，捐贈防疫物資和愛心支票給需要幫助的群體。

會長何沛嫄表示，7月份獅子會募得大量的酒精濕紙巾捐給許多大型社團，供舉行實體活動使用。8月2日在亞凱迪亞（Arcadia）跑馬場協助Foothill Unity Center發放，如新衣服、新褲子、背包、水壺等全新物資給鄰近社區貧窮小學到高中的返校孩童們。

獅子會一直支持當地的Foothill Unity Center，日前為其募款。（...
獅子會一直支持當地的Foothill Unity Center，日前為其募款。（獅子會提供）
蒙羅維亞獅子會（Monrovia Lions Club）扶持弱勢服務社區，日前捐...
蒙羅維亞獅子會（Monrovia Lions Club）扶持弱勢服務社區，日前捐贈防疫物資和愛心支票給需要幫助的群體。（獅子會提供）

她說，獅子會的宗旨是要關懷社會福祉、恪守道德規範、扶持弱勢、服務社區、加強會際交流、鞏固獅友情誼。獅子會一直支持當地的Foothill Unity Center，本著「老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼」的傳統精神募款，參與他們的Golden Plate這項活動，希望能使得貧困家庭有基本的金錢可以維持日常開銷！他們在短時間內籌到四千元。日前將愛心支票送去了食物中心，由該中心CEO tashera Taylor及客服服務總監 Sondra Ware代表接受，完成愛心之旅。

蒙羅維亞獅子會於2021年5月6日創立，格言是「我們服務」。每年定期舉辦舉辦白杖日，旨在促進和宣導視力意識，以及視力保健與健康保健之間相關的重要性。

支票 亞凱迪亞 防疫

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