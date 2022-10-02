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聖地牙哥中華歷史博物館 針灸特展

記者蕭迪玉／聖地牙哥報導
聖地牙哥中華歷史博物館董事會主席劉麗容講述美國針灸熱的緣起。（記者蕭迪玉/攝影）
聖地牙哥中華歷史博物館董事會主席劉麗容講述美國針灸熱的緣起。（記者蕭迪玉/攝影）

聖地牙哥中華歷史博物館近日推出針灸專題特展，介紹針灸自中國傳到美國50年來的歷程，這項特展是在歷史博物館對街的孫逸仙紀念分館內持續展出到今年年底。

聖地牙哥中華歷史博物館董事會主席劉麗容表示，在70年代初期，如果沒西醫監督，進行針灸治療是非法的。 後來歷經許多人艱辛的爭取，針灸才被各州法律接受。

針灸專題特展回顧針灸傳入美國50年來的發展歷程。（記者蕭迪玉/攝影）
針灸專題特展回顧針灸傳入美國50年來的發展歷程。（記者蕭迪玉/攝影）

美國針灸的神奇故事開始於1971年，當時為了替尼克森總統訪華做準備，季辛吉先去中國訪問。紐約時報記者雷斯頓 (James Reston) 也兼程趕往北京採訪，就在當年7月，雷斯頓因急性盲腸炎，在北京接受闌尾切除手術，隨後接受針灸止痛。 雷斯頓根據自己的親身經歷，在紐約時報發表一篇結合個人見聞與新聞事件的文章，意外引發了美國的針灸熱。

尼克森1972年訪華是歷史上一件大事，當時任何與中國有關的事件，都在媒體造成轟動。針灸也趕上這個機緣，以至於70年代許多主要雜誌，也陸續發表了有關針灸的文章， 許多名人接受針灸治療並廣為宣傳。

在針灸剛傳到美國時，一些經驗豐富的針灸師，因為沒有西醫監督而被捕。 經關鍵人物的努力，才說服了各州政府，將針灸合法化。 第一個讓針灸合法化的州是內華達州。目前美國已有50多所認可的中醫學院。最後一個展覽室，有一個現代針灸診所的模型，以及針灸師需要勤讀獲得執照的書籍。

聖地牙哥中華歷史博物館地址是404 Third Avenue, San Diego，目前每星期五、六、日的中午12時至下午4時對外開放參觀。

博物館 聖地牙哥 北京

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