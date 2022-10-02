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警追贓車衝進死胡同對峙 敲破窗逮賊

記者丁曙／綜合報導
幾名警察上前將嫌犯硬拖下來，目前不知道犯案動機。（KTLA截圖）
幾名警察上前將嫌犯硬拖下來，目前不知道犯案動機。（KTLA截圖）

9月30日（周五）下午，一名駕駛失竊車輛的嫌疑人，在加州公路巡警局（CHP）警車長時間追逐下，逃入華人社區蒙特利公園市（Monterey Park）住宅區的一個圓形小巷，在數輛警車圍堵和長時間對峙後，贓車被警察砸破車窗後，嫌犯才被拖下來被捕。

影音來源：KTLA：後製：記者丁曙

這場警匪追逐從60號高速公路開始，沿途經過101號公路和10號高速公路，然後嫌犯駛下了高速公路進入社區街道。途中，嫌犯車壓到了攔截的釘板條，造成一個輪胎爆破洩氣。最後，嫌疑人逃入了蒙特利公園市住宅區的一個死胡同，被幾輛警車團團圍住，無路可逃。但是，司機多次試圖再次啟動車輛逃跑，損壞的輪胎殘餘物和輪輞從車輛中產生了大量的煙霧和火花。

為了粉碎嫌犯再度試圖逃跑的企圖，警察毀壞了贓車的所有輪胎， 甕中捉鱉。但是，嫌犯依然不肯投降，躲在車內不出來。一名警察用警棍砸破了車窗，拉開了車門，幾名警察上前將他硬拖下來。

加州公路巡警局警官Lee Tirona對KTLA記者說，「這時候，我們不得不直接與嫌疑人短兵相接，這肯定會升高衝突局勢。他說，因為車窗是有色的，煙霧確實製造了另一個視覺障礙。雖然確實有一些信息表明車上只有一名乘客，但因為車窗是有色的，直到後來真正能夠看到了視頻，才確定車上只有一人。

嫌犯在與加州公路巡警對峙後被拘留，他是一名拉美裔男子，目前不知道犯案動機。

一輛救護車趕到現場，對嫌疑人進行醫療救治。嫌疑人被車窗玻璃碎片割傷，被送往當地醫院治療。

嫌犯躲在車內不出來，一名警察用警棍砸破車窗。（KTLA截圖）
嫌犯躲在車內不出來，一名警察用警棍砸破車窗。（KTLA截圖）
嫌犯試圖啟動車輛逃跑，損壞的輪胎殘餘物產生了大量煙霧和火花。（KTLA截圖）
嫌犯試圖啟動車輛逃跑，損壞的輪胎殘餘物產生了大量煙霧和火花。（KTLA截圖）

警察 加州 蒙特利公園

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