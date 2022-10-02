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巴沙迪那全球最大貓展 名貓表演、新奇用品琳瑯滿目

記者楊青／巴沙迪那報導
NBC 4記者為採集到明星貓咪的聲音，不惜自己趴在地板上耐性等待。（記者楊青/攝影）
NBC 4記者為採集到明星貓咪的聲音，不惜自己趴在地板上耐性等待。（記者楊青/攝影）

號稱全球規模最大的貓咪博覽會（Catcon）1日開始在巴沙迪那會展中心熱鬧登場，三個大廳擠滿來自世界各地的300多家商家以及最新鮮奇特的展品，兩天的會展還有名貓表演和貓咪領養活動，首日就吸引大批星貓族前往觀賞和淘寶。

號稱全球規模最大的貓咪博覽會（Catcon）1日開始在巴沙迪那會展中心熱鬧登場，...
號稱全球規模最大的貓咪博覽會（Catcon）1日開始在巴沙迪那會展中心熱鬧登場，三個大廳擠滿來自世界各地的300多家商家以及最新鮮奇特的展品。（記者楊青/攝影）

琳瑯滿目的貓咪用品和展品，突顯疫情中斷三年後貓星族對貓咪爆發式的熱情。來自各地的貓星族名人也在本周末匯集巴沙迪那會展中心，包括來自澳大利的四名帥哥消防員，他們不僅是的護貓和救貓英雄，也用健美的裸體和貓咪們一起亮相；環保和護貓天使Hannah Shaw，用自己刺滿可愛貓咪的手臂和可愛的袖珍貓咪一起出場；還有知名訓貓師的網紅貓王，以及插圖家Nathan Kehn、娛樂界名人Ashley Morrison、Adventure Cat Leo、喜劇演員Kat Curtis、攝影家Dr. Paul Koudounaris等等的寶貝貓咪，都將在會展中一一登台亮相，展現過人才華。

本次Catcon上還有貓咪領養活動。（巴沙迪那會展中心）
本次Catcon上還有貓咪領養活動。（巴沙迪那會展中心）

除了展覽和貓咪選美和才藝比賽，本次會展還有貓咪領養活動，凡是18歲以上，有愛心並承諾樂於與貓咪花時間幫助他們培訓並在未來提供貓咪的醫療照顧，都符合領養條件。

本次Catcon上還有貓咪領養活動。（巴沙迪那會展中心）
本次Catcon上還有貓咪領養活動。（巴沙迪那會展中心）

Catcon2日還有一天，地點在the Pasadena Convention Center，300 East Green Street, Pasadena, CA 91101，据主辦單位表示，門票每張一元。所有門口收入將用於保護貓咪及相關事務。

號稱全球規模最大的貓咪博覽會（Catcon）1日開始在巴沙迪那會展中心熱鬧登場，...
號稱全球規模最大的貓咪博覽會（Catcon）1日開始在巴沙迪那會展中心熱鬧登場，三個大廳擠滿來自世界各地的300多家商家以及最新鮮奇特的展品。（記者楊青/攝影）

疫情 天使 攝影

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