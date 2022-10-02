洛僑中心10月15日開放場地預約 無定金制度易超訂失約

洛僑中心將開放預約明年場地使用。（記者張庭瑜/攝影）

近日因疫情 逐漸減緩，僑界多個社團開始積極籌辦活動，讓許久不見的僑胞能再度齊聚一堂，也讓洛杉磯 華僑文教服務中心迎來場地預約爭奪戰，但是，沒有定金的預約制度容易造成「失約」現象，預定的單位臨時取消了，想租用的單位又輪不上。

對於小型的僑團活動而言，收費低廉、經濟實惠的洛僑中心為首選，因為活動需要提前預約，很多僑團搶先預約，場地競爭十分激烈。但是，現行的預約制度不需要支付定金，臨時取消失約也沒有罰金。因此，有些社團活動尚未規畫完善，倉促搶先預約，到了預定活動時間又臨時取消，造成禮堂、展廳、會議室閒置；其他僑團原本想借，因為慢了一步，失之交臂，造成浪費。如果實施定金制度，失約一方拿不回定金，將可減少「預約又失約」的現象，避免浪費。

洛僑中心表示，今年開放預約日為10月15日（周六）10時整。跟往年一樣都採現場排預約制。且為公平起見，都不會事先開放。讓社團們現場候位，排隊預約。而除去洛僑中心每年定期舉辦的海外青年文化大使等相關文化活動，其他日期皆欲以預約受理。事先預訂皆不需繳交定金，且不限次數，也無懲罰制度。但希望民眾如若臨時有事，須改期或取消活動，都先與他們事先溝通告知，也方便洛僑中心提早作業，或將場地出借給其他需要的團體使用。