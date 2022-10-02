奇諾岡市議員參選人廖偉民80歲慶生 近百人祝賀

在慶生會上，奇諾岡華美協會前會長郭潔向壽星廖偉民（左）頒發感謝狀。（記者啟鉻／攝影）

年屆八旬的廖偉民是南加 奇諾岡華美協會（CAACH）創始人，將在今年11月競選奇諾岡市議員，25日，華美協會為慶祝他的80歲生日，舉辦慶生會。廖偉民的家屬、友人、學生及協會成員近百人，參加慶生會。現場喜氣洋洋、場面溫馨。奇諾岡華美協會前會長郭潔為廖偉民頒發感謝狀，感謝他多年來對協會的卓越貢獻。

慶生會上節目豐富。壽星廖偉民的孫子和孫女先為爺爺祝壽，再通過視頻獻上一曲鋼琴合奏。京劇 愛好者律胤婉兒小朋友演唱京劇。南加京劇表演名家丹妮老師獻上京劇「霸王別姬」，京歌「梨花頌」。王曉琳表演「驚鴻舞」以及獨唱，還有來賓參與卡拉OK歌唱等。大家還獻上生日蛋糕，祝壽星廖偉民生日快樂。

廖偉民1942年出生，今年整整80歲，按照華人 傳統說法，進入耄耋之年。但他未受年齡限制，長年健身精神矍鑠。他並積極關心社區，關心城市發展，決定參選奇諾岡市議員。

在慶生會上，廖偉民回顧生活經歷，談到在關鍵時刻，常有貴人幫助，至今都非常感激。他出生在中國四川重慶，當時正值戰火紛飛民不聊生。他在年少時隨父母顛沛流離，因為時局動盪，他的家庭很難在一個地方穩定下來。輾轉多個地方後，最終到達香港。他在香港完成小學、初中和高中學業，成績一直名列前茅。受學校保送進入台灣大學深造，專業是物理學。

廖偉民1963年來到美國，為了賺學費，他起初曾到中餐館打工，洗過盤子、碗筷，積攢學費找大學深造。最終獲得碩士、博士學位，研究領域與激光科技有關。他曾經在巴沙迪那社區學院（PCC）任教40餘年，不少學生在他幫助下，事業有成；他也創辦過多家公司。為鼓勵華人融入主流社會，他在2005年創辦奇諾岡華美協會，成為華人與其他族裔交流溝通的橋樑。