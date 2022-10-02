安全自衛當務之急 近百亞裔學防身散打

由加州眾議員陳立德和華興保險聯合南加州知名散打教練Nick Moghaddam和警察培訓教頭，1日假安納罕武館舉辦安全意識與自我防衛培訓，近百民眾參加。（記者楊青/攝影）

由加州 共和黨眾議員陳立德和華興保險聯合南加州知名散打教練Nick Moghaddam和多名警察 培訓教頭聯合舉辦安全意識與自我防衛培訓，1日假安納罕的一家武館舉辦，各地近百民眾慕名前往，其中不少是學生和上班族，一些年長者也加入學習行列。不少人表示，公共治安每下愈況，強身健體和自我保護已成為當務之急。

當天參加培訓的學員來自南加州各地，一些人甚至從北好萊塢開車往返三個小時慕名而來。大學二年級學生Jessica和她的朋友表示，誰也沒有想到她們學校不遠、車水馬龍的大道上，光天化日也會發生無辜店員被殺事件，整個社會讓人感覺愈來愈不安全，現在即便是白天和周末出門，也不得不結伴而行，晚上更是足不出戶。她表示，以前從來沒想到自己會來學武術和散打，但現在非常緊迫。

加州眾議員陳立德和華興保險聯合舉辦安全意識與自我防衛講習，當地近百民眾前往受訓。（記者楊青/攝影）

多名武術和散打教練，當天手把手教導學員基本的防身和擒拿術，包括不讓歹徒靠近自己，用基本的拳脚抵擋和反攻對方身體要害，保護自己等等。教頭們表示，由於無法判斷歹徒是否持有刀槍，所以遇到安全意外最重要的是保護自己，首先是能跑就跑，能躲則躲，盡量避免與歹徒正面衝突，只是在自己被逼到沒有退路時，才要全力自保，等待警方和其他人救援。

從小習武並曾以美國國家武術隊員身份參加全球武術散打比賽獲得名次的加州55區眾議員陳立德，當天同時參與培訓，現場指導學員。他表示，自己所代表的洛縣、橙縣和聖伯納汀諾縣，犯罪率都增加。民眾遇到緊急情況一定要馬上打911，但是到警察到來之前，民眾會有幾分鐘時間，可能面對歹徒的武力攻擊甚至致命威脅。所以，如何保護自己非常重要，掌握基本的打、踢、摔、騎以及對環境的觀察和利用，都非常重要。

由加州眾議員陳立德和華興保險聯合南加州散打教練和警察培訓教頭聯合舉辦安全意識與自我防衛培訓，各地近百民眾慕名前往。（記者楊青/攝影） 加州眾議員陳立德（左一）、華興保險張國興（右二）和武術及散打教練們。（記者楊青/攝影）

華興保險負責人張國興和十多名員工，當天也前往武館協助培訓。張國興表示，很明顯感覺治安不靖，走在馬路上常有不安全感覺。自己的辦公室在哈岡，有員工報告從辦公室到停車場之間的短距離都得小心。因此，特別給每一位員工都發了警報器，以便大家在遭遇緊急狀況時呼叫。

張國興表示，今年開始哈岡華人協會和工業市警察局與社區單位聯合，希望將義工巡邏建立起來，與警方形成防護聯盟。尤其在兩次罷免賈斯康行動失敗後，如果賈斯康的政策持續，民眾和商家的守望相助更加重要，大家聯合起來自保是現在唯一能夠做的事情，怨天尤人不如自己行動起來。

之前組織大家去靶場練槍，但張國興表示，有一些民眾對槍枝還是有恐懼感，所以重視居家安全以及自我防衛學習更重要，至少在遭遇危險時自己多一點信心，而且盡量減少成為歹徒攻擊目標的可能性。他表示，「軟脚蝦」常常是歹徒下手的目標，如果身强力壯，身手矯健，匪徒也會畏懼。

張國興特別提到近期到韓國超市，都看到那裏增加了帶槍的年輕警衛，目光有神，同時發現這些超市周圍遊民也少，但華資超市情況如舊。他認爲，如果華人超市 雇主爲了省錢無所作為，連讓老百姓安心的措施都沒有，消費者該怎麼辦？要讓商家老闆們知道，如果重要場所增加警衛，消費者的信心也會增加一點。他希望更多商家加入當地聯防，保障客人及自己員工的安全。