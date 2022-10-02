我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

一元購二手衣 華人也揀便宜

記者張宏/洛杉磯報導
來自四面八方的人們像相聚在教堂一樣，每個周日聚集在這裡，憑藉各自的眼光和知識選購心水的二手衣服。。（記者張宏╱攝影）
來自四面八方的人們像相聚在教堂一樣，每個周日聚集在這裡，憑藉各自的眼光和知識選購心水的二手衣服。。（記者張宏╱攝影）

是經濟變差，還是民眾變節儉了？通貨膨脹讓一元購和二手物品的熱潮悄然興起，人們在服飾類這些非必要商品上更加精打細算，甚至一些華人打破不穿二手衣的習慣，開始轉向價格更為低廉的二手衣。

影音來源：記者張宏

洛杉磯北La Brea道800號街區的一家二手店，多年來都會在每個周日開啟一元購的二手衣採購狂潮， 來自四面八方的人們每個周日聚集在這裡，憑藉各自的眼光和知識選購心儀的二手衣服。不管是皮夾克還是外套，統統只要一元錢。

比原價便宜半折以上的樣品衣銷售也讓華人趨之若鶩。（記者張宏╱攝影）
比原價便宜半折以上的樣品衣銷售也讓華人趨之若鶩。（記者張宏╱攝影）

購物地點是露天的，就在這家店的停車場，每個周日早上10點風雨無阻開放。最開始看到的景象是地上整齊排列，宛如墨西哥捲餅一樣的「衣服盲盒」，每個盲盒裡面包裹著100磅左右的舊衣服，工作人員會每間隔一段時間，通常是15分鐘左右，打開一個盲盒。在打開那一瞬間是最讓顧客腎上腺素爆棚的時刻，大家本著先到先得的原則。每個人都盡可能多的，毫不猶豫的抓住一大把衣服，因為每一件不管是什麼，都只要一元錢。

現場聚集的人有男女老幼也有華人面孔，家住在洛杉磯的華人Tim表示，他喜歡這裡的氛圍，與其說是購物不如說是體驗那種購物的激情。因為大家拚的是手氣和眼光，有的人經常來這裡，能精準的通過服裝的質地、標籤和縫合來確定服裝的年代。運氣好能買到很棒的皮夾克和褪色完美的牛仔褲，而這些在其他地方至少需要幾十元甚至上百元。

現場聚集的人有男女老幼也有華人面孔。（記者張宏╱攝影）
現場聚集的人有男女老幼也有華人面孔。（記者張宏╱攝影）

他說，現在通貨膨脹急劇攀升，衣服變得越來越貴，以前他很排斥二手衣服，覺得是別人穿過的不乾淨，現在覺得二手衣服也有很多不管材質還是剪裁，都遠超過現在的一些新衣服。當然價格是王道，即使買十件也不過是一份便當的錢。

人們還湧入各種「搬遷物或遺物」（Estate Sale）和樣品衣銷售（Sample Sales），選購物美價廉的衣服。華人丁小姐時常買二手衣服，她說，以前穿二手衣是貧窮的象徵，現在二手衣成為時髦和個性。她喜歡選擇面料好的二手衣，比如絲綢和皮革，運氣好會買到一些名牌，及沒有剪吊牌的新衣服，價格幾元到幾十元不等。因為都是別人穿過的衣服，她通常會消毒清洗後再穿。

每個人都盡可能多的，毫不猶豫的抓住一大把衣服，因為每一件不管是什麼，都只要一元錢...
每個人都盡可能多的，毫不猶豫的抓住一大把衣服，因為每一件不管是什麼，都只要一元錢。（記者張宏╱攝影）

比原價便宜半折以上的樣品衣銷售，也讓華人趨之若鶩，華人馬小姐日前去Reiss的樣品衣銷售，花了800元買足四季的衣服。她說，800元原價只能買兩三件，但是她買了八、九件，有風衣、襯衫、裙子等，很有成就感，可說是經濟不景氣下不委屈自己的省錢策略。

地上整齊排列，宛如墨西哥捲餅一樣的「衣服盲盒」。（記者張宏／攝影）
地上整齊排列，宛如墨西哥捲餅一樣的「衣服盲盒」。（記者張宏／攝影）

華人 洛杉磯 通貨膨脹

上一則

洛僑中心10月15日開放場地預約 無定金制度易超訂失約

下一則

加州年輕人75%焦慮 逾50%抑鬱 疫情加劇惡化

延伸閱讀

亞太裔支持加州1號修憲案 維護婦女生育自由權

亞太裔支持加州1號修憲案 維護婦女生育自由權
洛杉磯警匪追逐 華人區蒙市對峙

洛杉磯警匪追逐 華人區蒙市對峙
羅斯密民宅失火 波及對面2傷

羅斯密民宅失火 波及對面2傷
洛縣華人城市火災 1民宅被燒成瓦礫還波及對面 2傷

洛縣華人城市火災 1民宅被燒成瓦礫還波及對面 2傷
自耕健康講座有獎問答 葡萄韭菜果苗抱回家展園藝

自耕健康講座有獎問答 葡萄韭菜果苗抱回家展園藝
物超所值 洛縣消費者熱衷開盲盒買一元二手衣

物超所值 洛縣消費者熱衷開盲盒買一元二手衣

熱門新聞

爾灣光譜園區蘋果電腦搶案現場，遠處全身黑衣男子為搶匪。（截圖自Tarek Jadeba視頻）

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

2022-09-25 16:09
發生命案的華人住家。（記者楊青／攝影）

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

2022-09-30 16:00
南加有華女9月初感染新冠，與丈夫沒有分房睡，長達10多天的密切接觸後，華女的丈夫竟沒被傳染新冠。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

2022-09-27 21:12
10月、11月美飛中直飛航班，票價比9月直降一半。（圖：受訪者提供）

美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半

2022-09-29 02:20
中美關係惡化，「最堅守的中國人」近期大量移民南加州。（示意圖，Unsplash.com）

中美交惡 鐵桿華人潤南加 快速移民申請驟增

2022-09-24 02:20
林詣彬售出洛杉磯市中心的一處閣樓（loft）。（圖片來源NeueFocus）

「玩命關頭」系列華裔導演洛市中心康斗售出 打破紀錄

2022-09-25 16:44

超人氣

更多 >
廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀
網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁
宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩
英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國
紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀