洛市長候選人卡魯索砸6200萬 創地方選舉紀錄

富商卡魯索砸下6000萬美元競選洛杉磯市市長。（卡魯索競選團隊網站）

自從今年2月宣布參選洛杉磯 市市長，富商卡魯索(Rick Caruso)已經花費了超過6200萬元，幾乎都是他自己的錢，這筆龐大的經費在美國地方選舉史上還是第一次。

跟卡魯索相比，對手聯邦眾議員 貝斯（Karen Bass）僅花600萬元參選，是卡魯索的十分之一。相較下，沒有富豪背景的貝斯只能依靠籌款活動獲得資金。

根據洛杉磯市道德委員會（Los Angeles City Ethnics Commissions）的數據顯示，從7月1日至9月24日為期12周內，貝斯獲得220萬元捐款，和25萬元的城市匹配資金（Matching Funds）。同一時間內，她的花銷低於120萬元。

與貝斯保守的花錢概念相反，卡魯索在選舉初期就大手筆花錢打廣告，成功地將原本鮮為人知的他，以及他的選舉理念「清理洛杉磯」推廣給大眾，也讓他在選舉中找到立足點。

據媒體數據分析公司Adlmpact顯示，卡魯索在電視廣告的花銷至少2000萬元，幾乎佔競選支出的一半。據洛杉磯市道德委員會的數據顯示，在7月1日至9月24日兩個半月之間，卡魯索在拉票計畫上花費近1000萬元，而約550萬元花在電視廣告方面。

而初選期間的資金不能移用於複選，意味著貝斯必須在初選結束後的第一天開始為複選募款。初選後，貝斯捐2萬元給籌款公司（Stephanie Daily Smith's Daily Consulting），並邀請加入貝斯的競選團隊。

在這期間，向貝斯團隊捐款的人包括：知名導演 史蒂芬史匹伯、Meta首席營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）、知名商人貝克韋爾（Danny Bakewell)、華盛頓政治說客海瑟波德斯塔（Heather Podesta）、電影製作人巴里詹金斯（Barry Jenkins），以及電視台首席執行長大衛內文斯（David Nevins）等知名人物。

卡魯索也在同一時期收到了大約15萬2000美元的捐款，並將超過2100萬美元的自有資金投入到競選活動中，使他自2月以來為競選活動投入的資金總額超過6100萬美元。