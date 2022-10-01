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美國選舉困境 少數族裔投票權受限

記者邵敏／洛杉磯報導
法律戰略主任Kira Romero-Craft指出，少數族裔的問題很多時候被塑造成黨派之爭。（會議截圖）
法律戰略主任Kira Romero-Craft指出，少數族裔的問題很多時候被塑造成黨派之爭。（會議截圖）

期中選舉即將到來，眾多威脅迫在眉睫，誰能夠正常參與投票，有色人種的選舉權是否受到限制，殘疾人選民又面臨哪些困難。少數族裔媒體中心9月30日舉辦專題討論，邀請專家探討美國選舉面對的諸多困境，以及一些危險趨勢。

與會者討論傑利蠑螈選舉地圖（gerrymandered maps）減少了有色人種的投票權利，傑利蠑螈是指以不公平的選區邊界劃分方法操縱選舉，致使投票結果有利於某方。對此，阿拉巴馬州前進組織（Alabama Forward）執行主任Evan Milligan指出，大量住在該州貧困社區、從事種植園工作的黑人，他們的選舉權已遭到侵犯。他表示，黑人希望獲得更多代表這個群體的領袖，但事實上選舉權被限制，白人也不會選黑人領袖。

Milligan說：「我們建議，在保證現有選區的基礎上劃分，選出一個可以代表黑人的選區，這完全可以實現，但這樣的建議卻被忽視，因此我們正在控告阿拉巴馬州政府。」這起對該州選舉權侵犯的案件將於10月4日在高等法院審理。

Milligan認為，當地很多黑人領袖願為社區服務，「我們需要通過一些辦法鼓勵並留住他們。」他同時指出，黑人社區有很多問題急需關注，包括醫療衛生方面，有些死亡可以避免，但不幸的是，州政府並沒有回應諸如此類的問題。

法律戰略主任Kira Romero-Craft在會議中表示，全國的黑人、拉美裔等少數族裔都有類似境遇，選舉權被削弱和壓制，特別在南方各州。他說，想讓少數族裔候選人贏得選舉很困難，希望這個群體能團結起來，植根社區，尋找希望和曙光，同時加強民主教育和宣傳。

Kira指出，少數族裔的問題很多時候被塑造成黨派之爭，成為互相攻擊的武器，「我們不想被當作工具，這將影響所有人，危害美國的民主進程。」同時，他還提到，一些現實條件阻礙選民參選的動力，比如佛州現在面臨的颶風威脅、住房問題等，很多服務類企業的員工無法去現場投票，只能選用郵寄方式，那就需要重新登記信息，了解投票法律的變動。

數據顯示，投票人中殘疾人佔五分之一，低收入群體同樣佔比很大。對此，全國殘疾人權利網絡（National Disability Rights Network）選民權益參與經理 Michelle Bishop指出， 殘疾人選民面臨諸多困難，造成這個群體的選票大量損失。

對於殘疾人來說，無障礙投票站非常重要，但目前只有不到20%的投票站符合條件，大部分投票站都沒有給殘疾人提供方便，有些地方輪椅無法進去，沒有電梯，找不到簽字的筆等。 Bishop認為，一定要重視殘疾人投票的權益，設計並建造適合這個群體的投票站，投票站觀察員也要給他們及時提供幫助。

布倫南司法中心民主項目的代理主任Sean Morales-Doyle表示，選舉中存在的諸多問題由來已久，但2020年的大選改變了整個選舉狀況，謊言、欺詐、陰謀論造成很多限制選舉的法案接連出台。 Sean的團隊經過大量調研後發現，限制性投票立法並非一個黨派的問題，也影響很多少數族裔的利益，他說，「不法分子正在攻擊民主進程，我們一定要小心，讓人們了解更多真相，保證投票順利進行。」

布倫南司法中心民主項目的代理主任Sean Morales-Doyle認為，202...
布倫南司法中心民主項目的代理主任Sean Morales-Doyle認為，2020年大選改變了整個選舉狀況。（會議截圖）

投票 黑人 阿拉巴馬州

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