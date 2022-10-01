遊民老人公寓開張 洛市長參觀後稱讚

新開張的瑞西達市劇院老年公寓接納低收入者和遊民。（截至abc7）

洛杉磯市瑞西達區（Reseda）在終結街頭遊民 計畫推動下，9月29日（周四）揭幕了兩座經濟適用公屋，合計將可接納逾百戶低收入 老人及遊民。

瑞西達通過聲明指出，新啟用的瑞西達劇院老年公寓（Reseda Theater Senior Apartments）和席爾瓦十字（Silva Crossing）公寓合計共有逾百戶住房單位，提供給低收入戶老人及遊民。

洛杉磯市長賈西 提（Eric Garcetti ）在開幕式參觀了兩座新公寓後稱，瑞西達在終結遊民計畫中表現很好，也為終結計畫的目標更推進一步。

賈西提表示，洛市預計在今年增設約2500棟經濟公屋，相比他上任初期的每年300棟，現在增設的速度讓他每周都要參加一至二個公寓揭幕式，遠比往年每季度一次的出席率增長許多。

瑞西達將於下月完成一座名為「瑞西達工廠」（The Reseda facility）的25單位經濟住房，將住房平均分配給老人及遊民。

擁有50個單位的席爾瓦十字公寓也將於來月在雪爾瑪市（Sylmar）正式啟用，入住者將不限年齡，容納包括患有精神疾病在內的遊民。

賈西提說，這是雪爾瑪市原訂目標計畫之一，該市希望能透過該住宅幫助解決街頭遊民問題。