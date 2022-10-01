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祖孫走斑馬線被撞飛 肇事車逃逸

記者邵敏╱工業市即時報導
一輛銀色車全速闖紅燈，祖孫二人當即被撞飛到引擎蓋上。（CBS）
一輛銀色車全速闖紅燈，祖孫二人當即被撞飛到引擎蓋上。（CBS）

洛杉磯縣工業市（City of Industry ）近日發生一起交通肇事案件，一名祖母帶著孩子在人行斑馬線上過馬路，一輛全速行駛的汽車闖紅燈撞飛她們後當場逃逸，視頻記錄了整個過程。

（視頻來源：Fabian Barajas／記者邵敏後製）

案件發生在9月28日（周三），地點位於工業市阿蘇薩大道（Azusa Avenue）和雙子街（Gemini Street）交叉口，附近街道鄰家的監控攝影頭拍下交通肇事全過程。從視頻中可以看到，祖母當時帶著孩子從一輛公交汽車上下來，她們走到人行斑馬線前，並準備穿過南阿蘇薩大道。但沒走幾步，一輛銀色的本田雅閣車（Honda Accord）因為闖紅燈，將祖孫二人撞飛到引擎蓋上，並從汽車的這一側滾到另一側，之後雙雙摔倒在地。

視頻顯示，肇事汽車在撞人時曾短暫地停了下來，但很快疾馳而去，逃離現場。幸運的是，兩名行人沒有受重傷，調查人員表示，他們被送醫治療後，在碰撞中都受了輕傷，包括割傷和瘀傷，預計會康復。

居民Fabian Barajas家的攝像頭捕捉到事發經過，他說：「看到這樣的犯罪行為，我非常震撼，司機怎麼能把被害人留在現場，自己就逃跑了呢？」Barajas指出，「視頻中明顯可以看到，這名司機當時正全速行駛，他在停車線前15呎處緊急踩剎車，導致汽車滑行。」同時他表示，發生這樣的交通事故並不意外，因為汽車經常在這個地區疾馳而過。

在過去四年裡，Barajas一直將攝像頭對準十字路口，捕捉到各種交通違規行為，「這裡曾發生很多事故，不斷超速的汽車，這次的交通事故，肇事者全速駕駛，根本無法控制。」

9月29日（周四）上午，洛縣警局交通組（ Los Angeles County Sheriff's Department Traffic Division）對案發社區進行調查，判斷涉案車輛為銀色四門本田雅閣，生產於1998年至2002年之間。當晚，警局宣佈已於下午2時 30分左右發現了肇事車輛並逮捕一人，嫌疑人現被登關押在工業市警局，名字尚未公佈。

任何知情者，如果有關於這起交通肇事逃逸事故的信息，請致電 800-222-8477 聯繫 LA CrimeStoppers。

一名祖母帶著孩子，在工業市阿蘇薩大道的人行斑馬線上過馬路。（CBS）
一名祖母帶著孩子，在工業市阿蘇薩大道的人行斑馬線上過馬路。（CBS）

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