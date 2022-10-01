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舞動人生 朱益成傳授健身招式

記者張宏╱洛杉磯報導
南加元極舞分會現有團員800人到900人，年齡層平均在50歲至80歲左右。（朱益成提供）
南加元極舞分會現有團員800人到900人，年齡層平均在50歲至80歲左右。（朱益成提供）

世界日報與聯合健保（United Health Care）將在10月8日（星期六）上午，在聖蓋博市喜來登酒店（Sheraton Hotel）舉辦一場「舞動人生講座」的教學活動，邀請元極舞南加分會會長朱益成擔任主講人，教習元極舞，歡迎大家到現場來學個一招半式健身強體，同時還有運動腰包贈送和免費茶點。

朱益成表示，屆時為大家介紹一套「金蓮普開」舞集，由教練Susan Lin執教。太極拳與元極舞是很適合銀髮族的運動，歡迎來到現場學個一招半式，也可以在家自行運動。元極舞融合舞蹈、武術、氣功和太極拳，現有20個舞集，有不同方面的側重。元極舞舞蹈的音樂非常優美，節奏不會太激烈，又不像太極拳那麼慢，適合長者學習，不會在舞蹈中受傷。

他說，南加分會成立於1999年，23年來會員每年有20%的成長。現有團員800人到900人，年齡層平均在50歲至80歲左右，也有10%是30歲左右的家庭主婦。目前元極舞在南加州有20個地點，幾乎覆蓋華人區各個公園，每天早上隨處可見紅衣服白長褲的元極舞行列。這是一項免費參與的運動，如果購買制服才需要付費。

朱益成本身從事電子行業，2006年加入元極舞行列。他說，舞蹈不難學，從簡單到中等很容易上手。他當時身體過敏困擾很久，加入半個月後身體過敏得到明顯改善。他的太太也一起加入，之後睡眠狀況得到改善。因此夫婦二人成為南加元極舞的骨幹份子，他是會長，太太是隊長，帶領大家一起跳。

元極舞是很適合銀髮族的運動，歡迎到現場來學個一招半式，也可在家自行運動。（朱益成...
元極舞是很適合銀髮族的運動，歡迎到現場來學個一招半式，也可在家自行運動。（朱益成提供）

朱益成經常帶領大家去老人院、兒童醫院、老人照顧中心表演，疫情前一個月有五、六場表演。南加20支隊伍，每個隊都有自己負責的區域。每次他們去老人院，很多老人家坐輪椅，但也能一起動手跟著做，老人家很空閒，鼓勵大家多運動。

元極舞南加分會成立於1999年，23年來會員每年有20%的成長。（朱益成提供）
元極舞南加分會成立於1999年，23年來會員每年有20%的成長。（朱益成提供）
世界日報與聯合健保（United Health Care）將在10月8日（星期六...
世界日報與聯合健保（United Health Care）將在10月8日（星期六）上午舉辦「舞動人生講座」教學活動，邀請元極舞南加分會會長朱益成擔任主講人。（朱益成提供）

他說，大家做義工服務社區，去任何地方都沒有收費，自己開車帶便當，但都很開心。元極舞的每一個動作，融合按摩、拍打穴位、拉筋及手眼身法步相隨的動作，跳完有益疏通筋骨。同樣地，元極舞也有促進消化與吸收血液循環，促進流汗新陳代謝，減少疲勞、延緩老化。運動通常有益身體健康，元極舞又是最好的運動方式之一。很多老年疾病例如高血壓、糖尿病、失眠、膝蓋酸痛，經過元極舞運動得到改善。

教學活動每場30分鐘，每場結束時均有10分鐘有獎徵答助興，免費入場，並代付停車費，歡迎到現場來學個一招半式，也可以在自家鍛鍊。

講座時間是10月8日（星期六）上午，地點是聖蓋博喜來登（Sheraton）酒店Grand Ballroom，地址300 E. Valley Blvd, San Gabriel, CA（Del Mar 和Valley交口）。報名電話1-800-801-1900，此次預訂280個座位，額滿即止。

南加華人區各個公園，每天早上隨處可見紅衣服白長褲的元極舞行列。（朱益成提供）
南加華人區各個公園，每天早上隨處可見紅衣服白長褲的元極舞行列。（朱益成提供）

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