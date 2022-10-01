2年犯68起武裝搶劫 洛城藍布強盜被逮

29歲的阿烏馬里(Charles Chukwuma Onwuemelie)涉嫌在洛杉磯縣市犯下68起搶案 。(LAPD提供)

警方9月29日拘留一名在兩年內犯下超過60起武裝搶劫案的嫌犯阿烏馬里(Charles Chukwuma Onwuemelie)，並稱他為「藍布強盜」 ，因為他在搶劫過程中習慣用一塊藍布遮住手槍。

影音來源：LAPD；記者陳懿後製

據洛杉磯 市(LAPD)以及洛杉磯縣警局(LASD)表示，阿烏馬里來自加州 的石英山(Quartz Hill)，24日在住家被警方逮捕，並以140萬元保釋金被保釋。

阿烏馬里在搶劫過程中習慣用一塊藍布遮住手槍。 (LAPD提供)

洛市警局在一份聲明中表示，自2021年10月以來，阿烏馬里在洛杉磯縣市涉嫌68起武裝搶劫案。在調查中發現，這些發生在加油站、7-11便利店，以及沃爾瑪超市的搶案有兩個共同點，就是嫌犯都用一塊藍布遮住手槍，還有多起搶案涉及同一輛車。雖然嫌犯透過穿戴不同顏色的帽子、口罩 ，和橡膠手套來掩飾身分，但警方仍鎖定多起搶案皆為同一人所為。

23日阿烏馬里再次犯案，警方根據店家監視器鎖定阿烏馬里的位置，並發布搜查令和逮捕令。最終，阿烏馬里在其住所被逮捕，作案使用的槍枝也被繳獲。

警方表示，9月27日洛杉磯地區檢察官辦公室針對阿烏馬里在洛杉磯市犯下的68起搶案，提控16項搶劫罪名。預計在短期內，還將對阿烏馬里在洛縣其它地區犯下的搶案提出更多的指控。