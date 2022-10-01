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駭客威脅10/3前交錢 洛聯合學區不屈服

編譯組／綜合報導
洛杉磯聯合學區總監卡凡赫。（報系資料照片）
洛杉磯聯合學區總監卡凡赫。（報系資料照片）

洛杉磯聯合學區（LAUSD）9月3日遭到駭客入侵，宣稱犯案的團體Vice Society最新動作是，要求學區在10月3日前交錢，否則就會公開相關資料。但是學區總監卡凡赫（Alberto Carvalho）堅稱不會給錢，並稱遭竊的很可能是一些學生基本資料，學區將會繼續配合聯邦與加州警方的調查行動。

Vice Society 向媒體公開的訊息是，相關資料將會在倫敦時間2022年10月4日凌晨12時公開，也就是洛杉磯時間3日下午4時。資安專家向洛杉磯時報表示，雖然Vice Society宣稱犯案，且掌握了不少的資料，但是目前的證據仍不足以顯示他們是否握有這些資料，或者只是虛晃一招。

卡凡赫則向媒體表示，遭駭的不包括教職員個人資料，但有可能涉及學生的部分資料，包括姓名、年級、課單、獎懲紀錄與身心障礙。但是卡凡赫仍然維持強硬姿態，表示歹徒索要的金額太過荒謬，而且洛杉磯納稅人的錢不該用來滿足歹徒的需求，因此聯合學區只會配合警方作為，不會和駭客進行任何談判。

駭客入侵時間發生在勞動節長假期間，但是網管人員第一時間就關閉了學區電腦，因此傷害不大。不過事後為了重設學區電腦，至少有60萬名用戶必須重設密碼；而資安人員在重啟期間也發現了一些駭客可能入侵的「暗道」，以及一些資料自動往外傳輸的「木馬」。過濾後發現，受害最重的是設施部分，主要影響包商付款與工程進度。學區設立了駭客專線，855-926-1129，周一至周五上午6時至下午3時30分都開放，包括國定假日。

卡凡赫30日當天也承認，駭客攻擊應該來自熟悉警方作業，並非常瞭解學校模式的人，只是他依然未指明攻擊者是否就是Vice Society。相對的，Vice Society的受害名單中則增列了洛杉磯聯合學區。Emsisoft的資安專家Brett Callow指出，今年來已有27個學區、28所大學被駭，Vice Society就涉及九個學區與大學。

Information Security Media Group的資安專家Jeremy Kirk則說，駭客的目的有二：一是要學區付錢解碼，以便恢復資料檔；二是公開資料，以迫使學區交錢，以免更多資料被公開。

學區 駭客 洛杉磯

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