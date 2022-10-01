中老年患肌少症 恐併發糖尿病、認知功能障礙等

肌少症引發一系列老年疾病。（unsplash.com)

華美聯誼協會9月29日舉辦線上講座，邀請老人醫學專科醫師張耀文為年長者講解肌少症相關知識，並提醒中老年群體應重視對肌肉 的鍛鍊，預防肌少症以及它帶來的糖尿病 等併發症。

張耀文說，肌少症特指骨骼肌肉的持續流失。人在進入35歲之後，身體的肌肉就會逐漸開始流失。若沒有定期保持運動以減緩肌肉的流失，發展到後期就會存在演變為肌少症的風險。這不僅會造成肌力下降影響行動不便，也會增加相關的並發性慢性疾病、認知功能障礙、甚至死亡等風險。

張耀文指出，肌少症是一個極容易被忽略的問題，因為它很難被察覺——當人體的肌肉減少時，脂肪就會相應的增多，從外部形態來看並無差別。而且，肌肉流失是一個極為緩慢的過程，初期是根本無法察覺的，往往只有當它引發其他疾病時，才會被注意。例如，很多老年糖尿病患者其實並沒有家族病史，但在70-80歲時會被診斷出糖尿病，其中有一大部分患者就是肌肉流失導致的。這是因為骨骼肌為血糖代謝的主要場所，參與血糖恆定，當肌肉減少後，就會使血糖的控制大受影響。另外，肌少症也會對一些疾病的恢復產生不利影響，例如，肺炎患者在恢復中就需要更多的肌肉參與。

關於如何預防肌少症，張耀文指出，適當的鍛鍊是對抗肌少症最有效的方式，特別是一些抗阻力運動是非常必要的。例如啞鈴舉重、仰臥起坐、伏地挺身等。但訓練頻率不宜過多，每周三次即可，因為結締組織需要時間來恢復，這樣肌肉才能變得更加強壯。而對於那些下半身行動不便的老人來說，可以通過加強上身的鍛鍊來提高身體的肌肉量。

在飲食方面，張耀文說，日常飲食中攝入充分的蛋白質 是很重要的，因為蛋白質是構成肌肉的重要成分。但同時需要注意的是，老年人群體不宜過度補充蛋白質，過多蛋白質的攝入會增加腎臟的負擔。對老年人來說，比較好的選擇是支鏈氨基酸，它的吸收是通過血液進行的，對人體沒有副作用。

張耀文畢業於洛杉磯加州大學(UCLA)醫學院，長年關懷社區弱勢及年長病患，是南加知名的老人科醫師。