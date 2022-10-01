國際佛光會首辦元宇宙會議 西來寺場景3D呈現 萬人參與

1992年5月16日十方因緣成就下，星雲大師在美國洛杉磯音樂中心成立「國際佛光會世界總會」，30年後會議主會場回到西來寺意義特殊。（西來寺提供）

為期八天的「國際佛光會2022年第七屆第四次世界理事會線上會議」於美西時間10月1日下午6點舉辦開幕典禮，會議首次以「元宇宙會議」方式召開，屆時來自全球五大洲1萬1000多位佛光人透過VFairs平台3D立體動畫的方式，見證全球佛光人透過文化、教育、慈善、宗教等各方面活動的輝煌成果。

1992年5月16日十方因緣成就下，星雲大師在美國洛杉磯音樂中心成立「國際佛光會世界總會」，30年後會議主會場回到西來寺，意義特殊。為呼應大會主題「智慧與創新」，承辦單位北美洲各佛光協會與全球知名的Vfairs網路軟體公司合作，將西來寺的實體場景及人物以3D立體動畫的方式呈現，讓全世界所有佛光人因為疫情 之故不能親臨現場，但也能透過視覺感官身歷其境。

美西副秘書長慧東法師表示，國際佛光會世界總會會長心保和尚在開幕式中，將以「智慧與創新」發表專題演說。同時，大會特別設計「佛法滿人間」、「三好微電影展 」、「人間音緣響宴」、「佛光會聯合國活動」、「佛光特展」、「佛光之美攝影展」、「信仰與傳承」七大不同主題的展覽廳。

會議大廳可通往各個展廳。（西來寺提供） 展廳內部-佛光之美攝影展。（西來寺提供）

在美西時間10月2日至7日，每天都由全球五大洲的其中一洲負責，針對生活中不同的話題，進行「圓桌討論」，總共有145桌，分中文、粵語、法文、日文、西文和葡文等八種語言進行。「每日首播」線上專題，全球佛光人互相交流，分享佛法生活化的經驗。會中並舉辦「話說佛光會論壇」，邀請30年來陪著國際佛光會一起走過的重要幹部，話說佛光會、見證佛光會，也祝福佛光會在未來更發揮淨化人心的作用。