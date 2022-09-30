洛城新語／利空不斷 華人區房價還會堅挺？

洛城新語

南加許多華人 聚居城市，以房價堅挺著稱；除非遇到次貸危機這樣的黑天鵝事件，否則幾乎沒有價格大跌的可能。不過近期利空消息不斷，暴增的遊民 數量，加上不斷走高的利率 ，猶如高懸頭頂上空的達摩克利斯之劍，一旦落下後果讓人不敢想。

與房價站在天平兩端的房貸利率，近期漲勢迅猛；30年房貸利率，9月中旬時已突破2008年次貸危機時的水準，攀升至14年來的新高。更加不利的是，聯準會發布的最新點狀圖顯示，目前利率距離「終點利率」，仍有約150基點；且2024年之前，都不會降息。說明依目前形勢看，最少未來一年內，房貸利率很有可能繼續走高。

即便是目前的房貸利率，已經對房地產市場，起到很大的降溫作用。南加六縣中，除河濱縣以外，有五個縣在8月的房屋售價中位數，同比7月出現下降。從銷售額看，則六縣全部降低，且幅度不小，在27%至32%之間。

正所謂福不雙至，禍不單行。洛杉磯無家者服務管理局（LAHSA）最新發佈的數據顯示，2020年至2022年間，受新冠疫情影響，南加許多華人聚居城市的遊民數量，成倍增長。例如鑽石吧市遊民人數，從4人增至40人，暴漲10倍。蒙特利公園市從37人增加至101人，增加172%。

阿罕布拉市、亞凱迪亞市、喜瑞都市及南巴沙迪那市等，也有不同程度的上增加。而在眾多華人聚居城市中，唯有房價超高、最近一年售價中位數高達261萬元的聖瑪利諾市，連續兩年保持零遊民紀錄。

遊民對居住環境的影響不言而喻，環顧洛杉磯市中心遊民帳篷扎堆、垃圾滿天飛的景象，想必普通人都不想與衛生狀況不佳的遊民毗鄰而居。更別提遊民可能導致的治安問題，遊民數量兩年間增加68遊民的亞凱迪亞，就曾發生遊民闖入民宅後院游泳池游泳，及遊民霸佔空屋的事件。遊民數量高達512人的巴沙迪那市，則發生過遊民相關的惡性暴力案。2020年末，43歲的遊民Oscar Villamil隨機攻擊路人，導致八旬華婦殞命。更別提還有許多未經報導，卻時常發生的小偷小摸案件。

其實當局也有想辦法治理遊民問題，疫情期間的「門鑰匙計畫」，在華人聚居的蒙特利公園市、羅蘭岡與核桃交界處等地，都有與政府合作，用來收容遊民的旅館。部分城市，甚至高價搭建遊民小屋，為遊民提供固定住所。整個加州，近三年治理遊民的花費，更是高達130億元。不過從目前來看，這些努力似乎都未解決難題。華人區乃至整個加州的遊民問題，隨著經濟面臨衰退，很可能還會惡化。

以上種種，讓人不禁為華人區的房市捏一把汗。只能期盼最後一塊王牌「優質學區」，能夠幫這些城市渡過難關。