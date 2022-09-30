3億頭彩當前 華人紛試手氣

兆彩（Mega Millions）獎金達3億5500萬元，而勁球（Powerball）獎金3億2200萬元，大獎在前自然吸引民眾購買。 （惠康書局提供）

兆彩和勁球 頭獎破三億，華人 還在觀望更高金額的頭獎。兆彩（Mega Millions）獎金達3億5500萬元，而勁球（Powerball）獎金3億2200萬元，大獎在前自然吸引民眾購買。

東區的惠康書局7月26日剛開出1萬2314元的兆彩獎金，工作人員表示，大獎在前，來碰運氣的民眾自然增加，還有各種發財團團購彩券。金額從幾元到幾十元幾百元不等，預計開獎日當天會有一波小高潮，獎金如果不斷累積，達到七、八億的時候，預計會有更多人購買。現在經濟不景氣，民眾更集中在必要消費上，平日買彩券的金額和頻率都比之前降低，不過會買彩券的人也會一直購買。

華人黃小姐每逢大獎都會加碼，她說，一般會買五張，增加獲獎機率。彩券獎金數額大自然誘人，雖然兆彩和勁球的中獎機率很低，但總要給自己一個一夜暴富的機會。

還有華人和朋友一起湊錢買，華人Justin表示，彩券金額大，身邊朋友都會自動湊錢，然後找一個平日裡運氣好的朋友去買。即使不中，也是重在參與。尤其逢年過節，買彩券都是看看自己的手氣。

蒙市聯菁書局老闆古小姐表示，現在中獎金額大，購買的人就會增加一些。但是受疫情 和通膨影響，生意也是勉強維持。幸好兆彩和勁球的價格都還是2元，沒有漲價，如果將來彩券也漲價，那會影響很大。不同金額的刮刮樂最受歡迎，因為中獎機率大，且即開即中，年輕人都喜歡玩。

兆彩下一次開獎將在30日，勁球下一次開獎日是10月1日（周六），會有民眾抓緊最後時刻買彩券來拉高獎金。