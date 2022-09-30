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聖谷減碳 推電動單車共享 全美首個採包月模式

記者朱敏梓／洛杉磯報導
通勤型「城市」電動單車(右)，以及用於載貨或載兒童的貨運電動單車。（記者朱敏梓／攝影）
通勤型「城市」電動單車(右)，以及用於載貨或載兒童的貨運電動單車。（記者朱敏梓／攝影）

聖蓋博谷政府聯盟(SGVCOG) 和「活絡聖蓋博谷」(Active San Gabriel Valley，簡稱ActiveSGV)組織，聯合推出GoSGV區域電動單車共享項目，為聖谷地區居民提供電動貨運單車及通勤車的包月使用服務。電動單車項目的日常運營將由ActiveSGV組織負責。

蒙羅維亞市市長兼聖蓋博谷政府聯盟主席Becky Shevlin表示，聖蓋博谷政府聯盟很自豪地推出全美最大的單車共享包月使用項目。通過GoSGV這項創新性的單車包月使用模式，聖蓋博谷居民將可以使用可負擔的綠色交通出行工具。

艾爾蒙地市長Jessica Ancona表示，艾爾蒙地市一直在努力讓街道更適合自行車出行，同時減少碳排放。電動單車是一種經濟實惠又無污染的交通工具，可以減少車輛行駛里程和溫室氣體排放，從而幫助改善地區的環境。「我們很榮幸能在艾爾蒙地的「傑夫西蒙家庭中心」(Jeff Seymour Family Center)，設立ActiveSGV辦公室， 該中心將成為GoSGV項目的基地。

艾爾蒙地市（El Monte）市長Jessica Ancona。（記者朱敏梓／攝...
艾爾蒙地市（El Monte）市長Jessica Ancona。（記者朱敏梓／攝影）

這項包月服務有兩種類型的電動單車可供使用者選擇: 分別是通勤型「城市」電動單車，以及用於載貨或載兒童的貨運電動單車。這兩款單車均為在城鎮輕鬆出行而設計，配備內部齒輪、前後車燈、防刺穿輪胎、最適合尺寸的跨步車架，和可靠的博世牌(Bosch)中置馬達。

該項目是全美首個採取包月模式推行的電動車共享項目之一。在國際上已有一些類似項目先例，比如法國的 Véligo、澳洲的Lug+Carrie以及荷蘭的Swapfiets以及VanMoof。加州交通委員會特別向聖蓋博谷政府聯盟提供 455.4萬元減少溫室氣體排放積極交通計畫撥款，用於推行區域電動單車共享項目。

加州第49選區眾議員方樹強（Mike Fong，左二）代表頒發感謝狀。（記者朱敏...
加州第49選區眾議員方樹強（Mike Fong，左二）代表頒發感謝狀。（記者朱敏梓／攝影）

城市單車的基礎價格為每月69元，學生價每月49元。至於配有兒童安全帶的Urban Arrow牌家庭「bakfiets自行車」，最大承載為550磅，價格為每月129元，最長租期為兩個月，所有單車都配備車鎖和充電線。項目進入全面營運階段後，GoSGV將擁有840輛電動單車，包括828輛單人車和12輛貨運單車，為聖蓋博谷居民提供可負擔、無污染的交通出行工具。

民眾想要了解更多GoSGV相關信息，或註冊單車包月服務，可瀏覽網站www.gosgv.com。

現場舉行剪綵儀式。（記者朱敏梓／攝影）
現場舉行剪綵儀式。（記者朱敏梓／攝影）

聖蓋博 艾爾蒙地 加州

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