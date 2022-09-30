華美博物館頒7個歷史締造者獎

獲獎者與民選官員及博物館董事大合照。（記者金維多／攝影）

華美博物館 9月28日(周三)晚於洛杉磯 市朋那凡丘酒店(Westin Bonaventure Hotel)隆重表彰具傑出成就的個人及機構菁英。來自各界逾600嘉賓參加「第26屆歷史締造者頒獎典禮」盛會，主辦單位共頒發七個歷史締造者獎項。

華美博物館之友董事會主席阮桂銘(Dr. Gay Yuen)表示：「今年大會主題『我們的聲音，我們的歷史』反映了我們需要加強團結的呼聲，因為我們要在過去的教訓基礎上，讓子孫後代銘記。我們很高興再次與各界朋友及支持者見面相聚，重新致力推崇我們的使命。本年度各獲獎者，通過他們的工作與義工服務，充分體現繼續推動我們社區前進的價值觀。」

阮桂銘還宣布了本年度歷史締造者獲獎人。包括羅省同源會(C.A.C.A.)榮獲民權領袖獎，國泰銀行(Cathay Bank)榮獲劉成威法官遠見獎，李漪蓮博士(Erika Lee)榮獲公義先鋒卓越獎，李素珠(Marjorie Lee)榮獲歷史文物衛士卓越獎，林書豪 (Jeremy Lin)榮獲國際影響卓越獎，劉詠嫦(Felicia Lowe)榮獲社會轉型卓越獎，馬樹榮(Derek S.W. Ma)和馬劉愛瓊(Daisy Ma)伉儷榮獲呂國芳博士終生成就獎，司徒錦鴻(Al Soo Hoo)榮獲2022年會長卓越貢獻獎。

晚會由仙樂醒獅團以響亮的鑼鼓聲中演出「祥獅獻瑞」揭開序幕，並由男童軍帶領旗隊進場，司徒錦鴻領唱美國國歌後，頒獎典禮才隆重登場。

頒獎典禮由McCourt冠名贊助，該公司總裁Jordan Lang表示：「我們很自豪地贊助今年的活動，以幫助及支持華美博物館推動的教育使命，並鼓勵博物館繼續研究及分享美國華人的豐富歷史與成就。」

晚會名譽共同主席郭民生(Munson Kwok)與鄭舒蘭(Suellen Cheng)伉儷，在博物館創館及發展過程中扮演著關鍵角色。頒獎典禮共同主席為林奕君(Jenny Lin)、羅穎菡(Steph Lo-Pelletier)。