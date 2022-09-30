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警民面對面社區安全講座 10月2日舉辦

記者張宏/洛杉磯報導
洛杉磯僑界急難救助協會將在10月2日舉辦社區安全講座。（記者張宏／攝影）
洛杉磯僑界急難救助協會將在10月2日舉辦社區安全講座。（記者張宏／攝影）

由於近期社區治安敗壞很讓民眾擔心，洛杉磯僑界急難救助協會將在10月2日 (周日) 舉辦一場警民面對面社區安全講座。希望由此講座活動傳達給民眾防範和保安常識，保護民眾居家安全。

急難救助協會會長劉煥君表示，活動特邀請艾爾蒙地（El Monte）市長及警官和民眾面對面座談，同時專家將解說怎麼樣報案才能拿到最大的保障。當天現場將展示警方的設備供民眾參觀拍照，並準備百份精美伴手禮，先到先得。同時出席的來賓可得到新版的「洛杉磯急難救助手冊」，內容有大洛杉磯地區華人聚集城市急難救助的資訊。新版包含中英文，並有電子書的版本，可以更有效地分享資訊服務民眾。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處葉立傑組長表示，現在虛擬世界的犯罪也很可怕，每天很多人接到詐騙電話，還有老人頻頻被騙。經文處的警務秘書楊力靜將講解虛擬世界防範網絡犯罪的一些實際詐騙的案例、詐騙常用的話術，提醒大家如何提高警覺，預防被詐騙。

保險業者張國興表示，面對治安惡化，抱怨不如行動起來。哈岡華人協會成立巡邏組，通過定期在社區巡邏減少犯罪的發生。

講座時間2時至 4時，地點在洛杉磯華僑文化服務中心展示廳（9443 Telstar Ave, El Monte, CA 91731）

洛杉磯僑界急難救助協會將在10月2日舉辦社區安全講座。（主辦方提供）
洛杉磯僑界急難救助協會將在10月2日舉辦社區安全講座。（主辦方提供）

洛杉磯 詐騙 華人

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