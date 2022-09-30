聖瑪利諾市議會 2華裔參選

六名候選人在聖瑪利諾市選民論壇上回答選民問題。（記者趙健/攝影）

由聖瑪利諾城市俱樂部（San Marino City Club ）主辦的選民論壇（Voter's Forum）9月28日在漢庭頓中學（Huntington Middle School）禮堂舉行，六名市議員候選人就該市的重要議題進行回答，其中包括兩名華裔 競選人羅經程（Calvin Lo）和周書揚（Tony Chou）。

聖市市議員選舉將於11月8日舉行，六位候選人競選三個市議員席位。現任輪值市長Susan Jakubowski和兩位市議員Shepherd Romey、Ken Ude的任期將於12月結束，而剛做完一任的Jakubowski和Ude將不會尋求連任，因此有兩個開放席位，只有Romey尋求連任。

會上，候選人就該市的公共安全、空屋税和平價屋 擴建等12個議題，闡述自己的觀點以及上任後的計劃。長期致力於社區服務的華裔候選人羅經程在會上表示，目前聖市面臨很多挑戰，除了市政府的決策，更希望能重視居民的意見，特別是占人口多數的華人居民的聲音需要被聽見。

他說，「上任後將會著重在公共安全和社區建設等方面工作，希望能維持聖瑪利諾市的優勢，讓它成為下一代未來成立家庭的首選城市。」

另一位華裔候選人周書揚是在該市長大的第二代華人，對於困擾該市居民的平價屋擴建方案，他表示，「這是州政府的強制性規定， 我們要做的是制定切實有效的開發計劃，而不是一味否決。如果我們不直面這個問題，最後只會讓不了解我們社區的人來強制執行擴建方案。」而對於空屋稅的徵收提案，周書揚表示， 從安全角度考慮，空屋稅是有必要的，但前提是制定出符合實際的評判標準。」

六位候選人除兩名華裔之外，包括尋求連任的市議員Shepherd Romey、在該市長大的日裔居民Grant Fujiwara 、前資深銀行業者和地產業者Steven Jones，以及社區志願者Su Viswanathan。而之前登記參與競選的40年老居民Diana Milkie Nixon，近日因家庭原因自願退出。但她的名字仍會出現在選票上，因為她沒有及時通知有關方面。

擁有60%亞裔 居民的聖市，目前僅有一名亞裔市議員。據該市華裔老居民分析，擁有傳統居民「鐵票」的Milkie Nixon退出後，可能會增加華裔競選人的勝算，但兩名華裔候選人也有可能產生分散票源的結果。