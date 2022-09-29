我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加屋崙校園大規模槍擊 6人中彈 4校封鎖

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

莽夫殺妻劫持女兒 父女逃亡被警擊斃

記者啟鉻／芳塔那報導
家暴嫌犯格扎拉諾（左）及15歲女兒。（KTLA）
家暴嫌犯格扎拉諾（左）及15歲女兒。（KTLA）

南加聖伯納汀諾縣芳塔那市（Fontana ）日前發生家暴案，嫌犯格扎拉諾（ Anthony John Graziano ）射殺妻子後劫持女兒逃跑，警方27日在15號公路上追擊嫌犯，嫌犯遭警方擊斃，而其女在雙方交火時穿著戰術裝備（tactical gear）衝向警察，遭到槍傷送醫不治，警方尚無法確認她是死在那一方的子彈。

這起家暴案最初發生於26日晨約7時35分，位於芳塔那市區Mallory 路與 Cypress 街交匯處。案發附近有一所小學，當天因警方調查槍擊案臨時關閉。警方表示，女性死者是瑪提妮茲（Tracy Martinez），45歲，為嫌犯妻子。被子彈擊中多處，送往醫院後不治。現場還有另外一名受害者，僥倖逃生。

警方確認嫌犯是45歲的格扎拉諾，逃跑時帶著武器，並劫持15歲女兒。警方說格扎拉諾與妻子正在辦理離婚手續。嫌犯格扎拉諾駕駛一輛白色2017款日產Frontier車，加州牌照44305G2 。車底盤上有一個懸空架子，靠車後部有「Pro-4X」及動物貼紙。警方在嫌犯劫持女兒逃跑後，曾對外發出安珀警訊（Amber Alert）。

聖伯納汀諾縣警局指出，警方27日收到電話，有人指稱看到嫌犯的汽車。警方於是在15號公路上追擊嫌犯，在近午時分，在巴士度市（Barstow）附近的 Hesperia將嫌犯攔截。格扎拉諾無路可逃，從車後窗向警方射擊，雙方交火，最終嫌犯被警方擊斃。但其15歲女兒在交火中被擊中死亡，她當時戴著戰術頭盔和背心。

加州公路巡警局（CHP）表示，雙方對射時，15號公路現場所有線道均交通限制，經過的駕駛不得不改道行駛前往目的地。

加州 家暴 警察

上一則

饒舌歌手餐廳被殺 警鎖定嫌犯

下一則

劫匪伏擊裝甲運鈔車未遂 警衛被槍擊

延伸閱讀

南加芳塔那莽夫殺妻 劫持女兒逃跑 27日都被槍殺

南加芳塔那莽夫殺妻 劫持女兒逃跑 27日都被槍殺
世界晚報╱俄15死校園濫射案 納粹槍手被擊斃畫面曝光

世界晚報╱俄15死校園濫射案 納粹槍手被擊斃畫面曝光
男子持氣槍欲救母 反遭警擊斃

男子持氣槍欲救母 反遭警擊斃
歹徒焚燒租屋槍殺3人 遭警擊斃

歹徒焚燒租屋槍殺3人 遭警擊斃
婚前派對變噩夢 洛市一男遭擊斃

婚前派對變噩夢 洛市一男遭擊斃
威州密爾瓦基警匪追逐槍戰 一通緝犯被擊斃 無員警受傷

威州密爾瓦基警匪追逐槍戰 一通緝犯被擊斃 無員警受傷

熱門新聞

爾灣光譜園區蘋果電腦搶案現場，遠處全身黑衣男子為搶匪。（截圖自Tarek Jadeba視頻）

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

2022-09-25 16:09
中美關係惡化，「最堅守的中國人」近期大量移民南加州。（示意圖，Unsplash.com）

中美交惡 鐵桿華人潤南加 快速移民申請驟增

2022-09-24 02:20
南加有華女9月初感染新冠，與丈夫沒有分房睡，長達10多天的密切接觸後，華女的丈夫竟沒被傳染新冠。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

2022-09-27 21:12
詐騙集團設計的貨幣交易網站應用程式功能完整，張先生曾測試提款過程順利，有如銀行的電子轉帳一般。（記者蕭迪玉╱攝影）

又是殺豬盤 華人退休工程師「投資」加密貨幣 被騙30萬元

2022-09-22 20:01
林詣彬售出洛杉磯市中心的一處閣樓（loft）。（圖片來源NeueFocus）

「玩命關頭」系列華裔導演洛市中心康斗售出 打破紀錄

2022-09-25 16:44
李同玖向空服員揮拳（拍攝者：Barrie Livingstone 影片截圖）

越裔男毆打空服員 若定罪最高20年監禁

2022-09-23 18:19

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智
川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發
不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷