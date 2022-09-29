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加州華女 被控偷走雇主逾百萬

記者張宏/洛杉磯報導
加州華女被指控從雇主偷走了逾 100 萬。（示意圖，Unsplash.com）
加州華女被指控從雇主偷走了逾 100 萬。（示意圖，Unsplash.com）

加州女子熊美華（Mai Houa Xiong，譯音）被指控從明尼蘇達州雇主那裡偷走了超過100萬元的贓款。

聯邦起訴書指控一名加州婦女在為明尼蘇達州的一家物業管理公司工作時，從雇主那裡偷走了超過100萬元。現居住在加州弗雷斯諾（Fresno）的47歲華人熊美華，已被明尼亞波利斯的大陪審團起訴，罪名是電匯欺詐、身份盜竊和提交虛假納稅申報表。這與她據稱經營了六年多的盜竊計劃有關，她偷竊公司的錢持續到2021 年8月被解僱之後。

熊美華在上周被捕，正在等待下一次庭審，但尚未確定。法庭記錄沒有列出她或她工作公司的律師。

根據法庭文件，熊美華於2013年5月被聘為該公司的財務經理，並且「幾乎沒有監督且幾乎不受限制」地進出該公司客戶的銀行賬戶，該公司客戶來自雙城業主協會（Twin Cities homeowner associations）和其他物業。

起訴書稱，熊美華涉嫌偷走的錢是來自住家協會（HOA）從居民那裡收取的費用，用於支付小區維護、建設和其他費用。

檢察官說，熊美華將錢轉入她的個人銀行賬戶，並將這些交易錯誤標記為合法的HOA費用。即使在她被解僱一個月後，她也直接從HOA賬戶中提取現金。

加州 明尼蘇達州 華人

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