洛杉磯、范奈斯機場 致力加速減碳

洛杉磯國際機場 (LAX) 和范奈斯 (VNY) 機場將繼續進行認證，減少碳排放。（機場提供）

國際機場協會宣布，作為國際公認的「機場碳認證」 (ACA) 計畫的一部分，洛杉磯國際機場 (LAX )和范奈斯(VNY)機場將繼續保持其級別認證，更新認證肯定洛杉磯世界機場(LAWA)減少碳排放的承諾。

LAWA首席執行官Justin Erbacci 表示，機場致力於與航空業合作夥伴合作，以減輕航空對環境的影響，機場碳認證計畫等舉措對行業和地球至關重要，希望到2045年實現LAX和VNY機場運營淨零碳排放的目標。

ACA 計畫旨在通過提供對碳排放量的獨立驗證，以及用於限制碳排放的措施來幫助機場降低碳排放。該計畫包括四個級別的認證，反映了機場在繪製、解決和減少碳排放方面的努力。LAX和VNY的認證保持在優化級別（3級）。

LAX於2016年首次獲得減免級別（2級）認證。VNY機場於2017年首次獲得減免級別認證，是全球僅有的少數獲得認證的通用航空機場之一。

LAWA最近為減少溫室氣體排放，採取的行動包括，2021年LAWA參加洛杉磯水電局(LADWP)的響應活動，每次將LAX的用電量減少至少2000千瓦(kW)。 同時繼續減少在機場運行的地面服務設備(GSE)的碳排放，並有望實現2031年的減碳 排放目標。

2021年LAWA員工8.5%參與共乘車計畫，節省了8萬8895加侖汽油，行駛195萬5689英里，減少790公噸的碳排放。到2021年，大約三分之一的LAWA員工全職遠程辦公，每周節省8萬5272 英里的車輛里程。

目前LAX機場有800多個EV充電器，LAX FlyAway直達巴士去年為超過100萬名乘客提供服務，減少了633公噸的碳排放量。