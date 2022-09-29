機場滿意度調查 洛杉磯2機場排名倒數 舊金山第二佳

Hollywood-Burbank Airport被評為北美最差的中型機場。（KTLA）

J.D. Power的客機乘客滿意度年度評比出爐，南加與北加 可說是兩樣情；大洛杉磯地區的洛杉磯國際機場 （LAX）在巨型機場排名倒數第三，Hollywood-Burbank Airport則在中型機場敬陪末座；不過北加的舊金山 國際機場（SFO）卻是全美巨型機場的第二佳。

J.D. Power訪問了2萬6000名旅客，整體滿意度都低於2021年。滿意度基於六大因素，航廈設備、準點率、報到與行李託運、安全檢查、行李提領，與飲料食物的品質。機場的規模分為巨型（Mega）、大型（Large）與中型（Medium）。

Hollywood-Burbank Airport在總分1000分中只得到763分，排名全美倒數第一。洛杉磯國際機場也只拿到753分，倒數第三。

調查發現，60%的旅客都覺得機場人太多，25%的人根本不在機場買吃的，因為貴到離譜，停車位難找而且費用太高也是評分低落的原因。J.D. Power認為，空運需求越來越多，全美的勞力短缺，加上萬物皆漲，都會使機場越來越塞、旅客越來越不滿的情況延續到2023年。

●北美最差的巨型機場：

1，新澤西Newark Liberty國際機場

2，芝加哥O'Hare國際機場

3，洛杉磯LAX國際機場

4，波士頓Logan國際機場

5，多倫多Pearson國際機場

●北美最差的中型機場：

1，好萊塢布班克機場

2，夏威夷Kahului機場

3，克里福蘭Hopkins國際機場

4，康乃狄克Bradley 國際機場

5，內布拉斯加州Eppley Airfield機場

●北美最好的巨型機場：

1，明尼亞波利Saint Paul國際機場

2，舊金山國際機場

3，底特律甘迺迪國際機場

4，拉斯維加斯Harry Reid國際機場

5，奧蘭多國際機場。