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聖伯納汀諾縣商業峰會10/5舉行

洛杉磯訊
每年該峰會都會吸引上千名業界人士出席。（聖伯納汀諾縣府提供）
每年該峰會都會吸引上千名業界人士出席。（聖伯納汀諾縣府提供）

聖伯納汀諾縣近日宣布，2022年的「聖伯納汀諾縣展望暨地區商業峰會」（State of the County and Regional Business Summit）將於10月5日盛大舉行，每年該峰會都會吸引上千名來自知名企業、政府和社區領袖出席，與會者更能獲得第一手推動該縣經濟發展的詳盡資訊。

縣政委員會主席Curt Hagman將會主導峰會，就每個地區進行專題介紹，涵蓋各地區的發展和計畫。今年每位縣政委員將從其轄區內推薦一位對地區發展和領導產生重大影響的傑出商業領袖。

今年活動主題是「展望未來」，商界精英包括來自Lewis Group of Companies企業的 Randall Lewis，與來自Prologis的Kim Snyder，將發表對該縣行業發展趨勢的前瞻評論。壓軸活動將邀請「美國偶像」（American Idol）選秀賽的冠軍、知名歌手同時也是該縣本地居民Chayce Beckham現場演出。

峰會入場將於下午4時30分開放，5時30分開始，現場將有機會與各行業頂尖人士建立人際網絡。峰會地點將於安大略會議中心2000 E. Convention Center Way舉行。9月9日前預售票價50元，之後為60元。報名可登錄www.SelectSBCounty.com ，或使用下方二維碼註冊報名。

內陸帝國旅遊局(Discover Inland Empire)是此次峰會的唯一旅遊界合作夥伴，局長Freddy Bi表示，聖伯納汀諾縣和中國無錫市達成結為友好交流城市，並在經貿、教育及旅遊等方面，開展豐富的合作交流。

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