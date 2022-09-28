補貼通膨 中產階級退稅10/7開始匯款

收入與補貼對照圖。（KTLA）

中產階級退稅 （Middle Class Tax Refund，MCTR）的直接匯款部分將於10月7日開始發放第一批，第二批將自10月28日開始匯款。先前沒有設好約定帳戶的，退稅將以簽帳卡(debit card)的方式郵遞到家中，時間是10月25日至12月10日。

加州 稅務局（Franchise Tax Board）強調，依照法令規定，一切退稅額度都是基於2020財年的報稅紀錄，就算其後的收入再減，也不會因此獲得更多補貼，「一直打電話到稅務局也無濟於事」。另外，最高1050元的補貼一切都會照章行事，打電話到稅務局催促也不會加快發放進度。因此稅務局重申，只要符合資格，等就對了。

依照法規，加州居民2020財年依照規定繳稅，且收入低於標準的都會收到補貼。2020財年個人總收入低於25萬零1元的，或是夫妻兩人低於50萬零1元的，都能依收入分級領到相對應的補貼，收入越多、補貼越少。（見表）

稅務局強調，就算個人與家戶在2020財年後的收入惡化，補貼金額也不會因此增加，因為這是法令當初決定的發放標準，稅務局沒有權限更動。

先前已經在加(金)州紓困計畫（Golden State Stimulus）時設定好轉帳帳戶的人，將會優先撥款，10月7日與10月25日間都會收到。第二批為10月28日至11月14日撥款。

沒有約定帳號，或是之前的加州紓困金 也是透過簽帳卡提領的，這次的退稅也將以簽帳卡發放，10月25日至12月10日間寄到家中，最慢在2023年1月15日前都會寄出。