「殺豬盤無處不在」南加華女找工作接連被騙

微信名叫「順其自然」的人，自稱是食品廠的小老闆。 （受訪者提供）

南加洛杉磯縣羅斯密市（Rosemead）的一名華女最近一直在找工作，沒想到接連遭遇騙子，不僅對方提供的公司地址、工作內容全都子虛烏有，而且老闆天天發消息噓寒問暖，甚至親密稱呼，且暗示正進行股市短線操作。華女發現被騙時，直呼「殺豬盤現在無處不在，套路實在是太深。」

家住羅斯密市的J女士在網上尋找招聘信息，她注意到聖蓋博地區一家食品加工廠正在招人，「我不會英文，也沒有什麼特長，移民到美國後只能找這些底層工作。」這家食品廠的要求看上去很符合J女士，她趕緊聯繫對方，但電話沒有接通，卻很快收到一則短消息，對方要求加J女士為微信 好友。

J女士沒有多想，畢竟微信聯繫在華人圈中非常普遍，而且也方便。此人微信名叫「順其自然」，自稱是這家公司的小老闆，介紹食品廠位於Walnut Grove Ave附近，工作內容是生產、包裝麵包。 J女士查了一下地址，離家20分鐘左右的車程，「我當時很開心，覺得上班地方近，工作聽上去也不會太辛苦，就開始問是否需要面試 。」

小老闆答覆說，因為食品廠目前正在裝修，大概半個月後會在廠裡接待應聘者。 J女士繼續詢問相關工作問題，並指出發消息太麻煩，可否直接通電話，小老闆回覆說可以，但J女士撥打招聘廣告上的電話號碼，仍然無人接聽。半小時後，小老闆再次發微信消息，此次提出讓J女士下載Line，並解釋說食品廠的工作交流都在這個平台上進行。

J女士有些遲疑並問到，「微信這麼方便，為什麼還要用別的？」小老闆回消息說：「微信出現多次信息洩露，商機也被洩漏，這些你沒看過新聞嗎？」在彼此的消息來往中，小老闆對J女士非常客氣，幾乎沒有老闆的架子，並表示有問題可隨時諮詢，還提出工資支付現金，除基本收入外另加提成。

聊了一會兒，小老闆突然說自己要去看股票 短線交易的行情數據，J女士覺得有些奇怪，事後她在接受採訪時表示，「他看股票，幹嘛要告訴我這個從沒未見面的員工，我那時開始懷疑，但沒有多想，說不定對方就是隨口一說。」第二天晚上，小老闆發消息問候，「晚上好，你在準備晚餐嗎？」臨睡前，他又發了一則消息，「我先休息了，晚安好夢，您也早點休息。」J女士回憶說，陌生男子這樣的問候讓她感覺很不舒服，她當時就回覆了一條，「有關工作的事您通知我，其他不聊。」

在找這份工作的同時，J女士還在網上看到一則倉庫招聘廣告，她也嘗試聯繫對方，但如出一轍的是，這家公司也不接電話，並直接在招聘廣告上寫明：忙線時請發短信。J女士之後與對方的溝通也全在微信上進行。與食品廠十分相似，這家倉庫老闆表示面試時間是在兩周後，但他可以為J女士保留這個錄取名額。交流了一段時間，倉庫老闆竟然也告訴J女士，自己要去看股票短線投資，並在接下來的幾天，時不時發消息問候，「你開始做晚飯了嗎？睡了嗎？」甚至還親密稱呼她為小J。

在兩個老闆接連幾天的噓寒問暖下，J女士心裡忐忑不安，但畢竟找工作心切，她不得不與對方保持聯絡。為了證實工作的真實性，J女士特意開車去找店址，但她發現兩處地方都是民宅，找不到正在裝修的食品廠和倉庫，「那時我還心存一絲僥倖，說不定自己找錯地方，我也不好意思問對方。」