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加州公私立高中 2023前十名揭曉

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
加州大多數頂尖高中都來自大洛杉磯地區和舊金山灣區。（Unsplash.com）
加州大多數頂尖高中都來自大洛杉磯地區和舊金山灣區。（Unsplash.com）

新冠疫情擾亂了傳統的學習模式，對學生造成極大影響，學校恢復正常上課後面臨諸多考驗，需同時兼顧課程和健康之間的平衡。綜合各方數據，專業評分網站評選出2023年加州的頂尖高中，其中南加多所學校名列其中。

學校排行榜網站Niche日前將學生、家長和校友的評分，與定量數據相結合，發布了加州公立、私立高中的排名。絕大多數學校來自兩個都會區，大洛杉磯地區和舊金山灣區，因其突出的學術數據和高評分被選中。

2023年加州排名前十的公立高中。（數據來源：Niche；製表：記者邵敏）
2023年加州排名前十的公立高中。（數據來源：Niche；製表：記者邵敏）

根據Niche的排名，加州連續第二年排名第一的公立學校是巴洛阿圖 (Palo Alto)的Henry M. Gunn高中。 2023 年排名前十的學校，與2022年的排名有些變動，位居第二的是富樂頓（Fullerton）的特洛伊高中（Troy High School），聖地牙哥的Canyon Crest Academy排名第三。

接下來排名前十的分別是卡森（Carson）的加州數學與科學學院（California Academy of Mathematics & Science）、聖塔安那（Santa Ana）的橙縣藝術學校（Orange County School of the Arts）、巴洛阿圖高中（Palo Alto High School）、河濱STEM學院（Riverside STEM Academy）、薩拉度加高中（Saratoga High School）、洛杉磯的University高中 （University High School）、洛斯阿圖高中（Los Altos High School）。

2023年加州排名前十的私立高中。（數據來源：Niche；製表：記者邵敏）
2023年加州排名前十的私立高中。（數據來源：Niche；製表：記者邵敏）

此外，對於加州私立高中的排名，洛杉磯的哈佛-西湖學校（Harvard-Westlake School）2023年排名第一，比2022年上升兩位。奧克蘭(Oakland)的大學預科學校（The College Preparatory School）排名第二，華人熟悉的巴沙迪那市理工學校（Polytechnic School）排名第十。

接下來的前十名排名分別是聖馬刁（San Mateo）的The Nueva School、史丹福在線高中（Stanford Online High School）、希爾斯保羅(Hillsborough)的水晶泉高地學校（Crystal Springs Uplands School)、巴洛阿圖的Castilleja School、弗林楚奇預備學校（Flintridge Preparatory School）、拉荷雅（La Jolla）的主教學校（The Bishop’s School）、聖荷西(San Jose)的哈克學校（The Harker School）、

今年公立學校家長不必擔心的一件事是校內用餐，作為新膳食計畫的一部分，加州所有公立學校提供2022-2023 學年的免費膳食，該計畫擴展了全國學校的早午餐計畫。過去學生只能根據家庭貧困程度、父母收入稅單、以及居住的郵政編碼等標準，獲得免費膳食。

加州 洛杉磯 公立學校

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