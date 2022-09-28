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洛加大砸8000萬 買下瑪麗蒙特加大

編譯組／綜合報導
瑪麗蒙特加州大學位於派洛斯福德牧場，面對卡特琳娜島嶼太平洋。（瑪麗蒙特加州大學網頁）
瑪麗蒙特加州大學位於派洛斯福德牧場，面對卡特琳娜島嶼太平洋。（瑪麗蒙特加州大學網頁）

洛杉磯縣瑪麗蒙特加州大學（Marymount California University）8月剛剛關閉，但9月底就傳出新消息，在眾多追求者中，洛杉磯加大UCLA）將以發債籌款的方式，以8000萬元買下派洛斯福德牧場（ Rancho Palos Verdes）的24.5英畝校地，與附近聖彼渚（San Pedro）的11英畝住宅區，除了洛杉磯加大能夠多招1000名學生，瑪麗蒙特加州大學也很滿意能由UCLA接手。

瑪麗蒙特加州大學創校於1968年，校地向來以海景無敵著稱，但是招生人數卻愈來愈少，2022學年只剩500人，加上與他校合併計畫失敗，因此校委會年初決定關校、賣地。由於地點絕佳，消息一出就引發大批追求者，但是基於延續學術的考量，校方最後還是捨棄了地產開發，決定賣給洛杉磯加大。UCLA除了認為當地鄰近海港，非常適合海洋科學研究，還計畫開設一系列課程，最快2023年夏天就能啟用。

買下瑪麗蒙特加州大學的洛杉磯加大出自於內外兩個考量：對內，2021年度的申請人數高達14萬人，但是只能收6600人，而且2022學年的申請人數還更多；對外，因為洛杉磯加大的招生人數跟不上其他校區，因此面臨來自州長與議會的龐大壓力，要求UCLA減收外州生。但是，UCLA在西木區（Westwood）的419英畝校地已經建無可建，加上買地蓋校又太慢，因此能夠買下瑪麗蒙特加州大學是最現成的捷徑。

洛杉磯加大校長布洛克（Gene Block）強調，瑪麗蒙特加州大學的校舍除了能容納1000名學生，附近的81間兩人或三人獨棟屋，還能解決過半學生的住宿問題。面對加州大學（University of California）必須在2030年前多收2萬至3萬人，各校區都卯足全力，除了提供線上課程、加開暑期班、加速學生畢業期，柏克萊加大（UC Berkeley）、戴維斯加大（UC Davis）更早已決定購買校地。

加州大學 洛杉磯加大 UCLA

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